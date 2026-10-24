Олешки готовят к эвакуации: когда вступит в силу перемирие и что оно предусматривает

24 Канал рассказывает о том, что известно об объявленном перемирии в Олешках.

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Когда начнет действовать режим прекращения огня?

23 октября Белый дом сообщил, что Украина и Россия договорились о временном прекращении огня в Олешках. Договоренность удалось достичь при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.

Изначально сообщалось, что режим тишины должен вступить в силу 29 октября. Однако впоследствии Генштабы Украины и России объявили о прекращении огня с 27 октября. Украинская сторона определила начало режима тишины на 03:00 по киевскому времени.

Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы помочь жителям Олешек, и приложат максимальные усилия для обеспечения безопасности и спасения наших сограждан– говорится в заявлении украинского Генштаба.

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что для безопасного проезда гуманитарной колонны проведут инженерную разведку.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предположил, что эвакуация может продлиться несколько дней.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что операция по деблокированию Олешек и окрестностей начнется в ближайшее время.

По его словам, будут созданы постоянные гуманитарные коридоры для эвакуации людей и доставки помощи.

Арахамия подчеркнул, что ключевую роль в переговорах по Олешкам сыграли Папа Римский и первая леди США.

Как будет действовать перемирие в Олешках?

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, стороны договорились о:

прекращении огня;

доставку гуманитарной помощи;

разминировании дорог и обеспечении безопасного выезда гражданских лиц из города.

Режим тишины будет действовать не только в Олешках, но и на маршрутах проведения гуманитарной операции.

Операция будет проводиться поэтапно. Каждый этап может длиться от одного до нескольких дней. Украинская сторона будет сообщать об их результатах.

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Лубинец пояснил, что главная задача – добраться до города и создать условия, при которых люди смогут безопасно эвакуироваться. Жители сами будут решать, куда выезжать – в Украину или в Россию.

Прежде всего необходимо обеспечить доступ к городу и возможность безопасно покинуть опасную территорию.

Между тем Мелания Трамп заявила, что представители обеих стран планируют посетить местных жителей, выяснить их потребности и помочь желающим выехать.

По словам Трамп, работу команд Украины и России будет сопровождать независимая американская медиаорганизация, которая будет документировать ход операции.

В то же время остается неясным, как именно будут организованы проезд в город и обезвреживание мин. Сейчас добраться до Олешек по суше можно только с территории, контролируемой Россией.

Что известно о ситуации в Олешках?

Олешки оказались в изоляции из-за войны и своего расположения.

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Город расположен на левом берегу Днепра, напротив Херсона, который контролирует Украина. Расстояние между ними по прямой – около 9 километров.

Олешки были оккупированы российскими войсками еще в 2022 году. Добраться до города сложно: мосты через Днепр разрушены, а дороги с других направлений опасны или непроходимы.

17 октября глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что в Олешках остаются заблокированными около 1700 человек.

Россияне заминировали единственную дорогу, по которой можно выехать из города, и контролируют ее с помощью ударных дронов. Также они отбирали еду у людей, которую им сбрасывали украинские военные с помощью БПЛА.

По словам главы городской военной администрации Татьяны Гасаненко, с 26 мая в город не поступают продукты. Из-за нехватки еды в некоторых семьях начали есть собак и сорняки.