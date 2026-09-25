О катастрофической ситуации в городе рассказала глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко в материале издания"Украинская правда". По ее словам, любые попытки доставить гуманитарные грузы или продовольствие после конца мая оказались безуспешными, а выжить в условиях полной осады становится все труднее.

Что происходит в Олешках

Глава администрации подчеркнула, что продовольственный кризис затронул абсолютно всех жителей, оставшихся в населенном пункте. Люди оказались перед выбором между угрозой умереть от голода и риском попасть под вражеские обстрелы или удары дронов при попытке найти еду.

Несколько дней назад я впервые услышала, что действительно уже есть случаи, когда в отдельных семьях едят собак. Еще неделю назад я отрицала такую информацию, но сейчас человек оттуда мне это подтвердил. Есть на самом деле нечего,

– отметила Татьяна Гасаненко.

Ситуация будет ухудшаться с наступлением холодов, ведь ходить за продуктами в соседние населенные пункты пешком станет невозможно. Все выезды из города и близлежащие поля плотно заминированы, что делает передвижение смертельно опасным.

По словам руководительницы МВА, мирные жители предпринимают единичные попытки выбраться через минные поля в сторону Раденска, но этот путь составляет более 20 километров. За все время по такому рискованному маршруту смогли спастись лишь 11 человек, тогда как волонтерская эвакуация из города пока отсутствует.

Сейчас в самом городе Олешки остается около 2 тысяч человек из 24 тысяч, которые проживали там до начала полномасштабного вторжения.

2 тысячи – это город Олешки, это сам город, центр общины, в котором до полномасштабного вторжения проживало 24 тысячи человек. А Олешковская община – это, помимо города, еще 12 населенных пунктов. Вместе с городом их у нас было всего 13. И проживало 40 тысяч человек. Пять населенных пунктов полностью уничтожены. То есть там никто не проживает. Три населенных пункта разрушены на 80%... В Олешках вместе с окрестными селами – 6 тысяч, 182 ребенка,

– рассказала Татьяна Гасаненко.

Реакция международного сообщества на гуманитарную катастрофу

На стремительное обострение гуманитарного кризиса в оккупированном городе отреагировал комиссар Рады Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти.

Он заявил, что мирные жители оказались в ловушке без еды, лекарств, питьевой воды и электроснабжения.

"В соответствии с международным гуманитарным правом Россия, как государство-оккупант, обязана обеспечить население продовольствием и медикаментами, а также содействовать доставке гуманитарной помощи", – подчеркнул Майкл О'Флаэрти, призвав к немедленному прекращению огня и открытию безопасных эвакуационных коридоров.

Напомним, что ранее омбудсмен Лубинец сообщал, что украинская сторона заранее согласовала списки на выезд из Олешек и заручилась поддержкой Международного комитета Красного Креста.

Силы обороны Украины обеспечили режим тишины для безопасного проведения операции. Однако после длительных переговоров россияне так и не подтвердили свою готовность пропустить гуманитарную колонну.