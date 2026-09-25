Про катастрофічну ситуацію в місті розповіла голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко у матеріалі видання "Українська правда". За її словами, будь-які спроби доставити гуманітарні вантажі чи продовольство після кінця травня виявилися невдалими, а вижити в умовах повної облоги стає дедалі важче.

Що відбувається в Олешках

Очільниця адміністрації підкреслила, що продовольча криза зачепила абсолютно всіх жителів, які залишилися в населеному пункті. Люди опинилися перед вибором між загрозою померти від голоду та ризиком потрапити під ворожі обстріли чи удари дронів при спробі знайти їжу.

Кілька днів тому я вперше почула, що дійсно є вже випадки, коли в окремих сім'ях їдять собак. Ще тиждень тому я таку інформацію заперечувала, але зараз людина звідти мені підтвердила це. Їсти насправді нічого,

– зазначила Тетяна Гасаненко.

Ситуація погіршуватиметься з настанням холодів, адже ходити по продукти до сусідніх населених пунктів пішки стане неможливо. Усі виходи з міста та довколишні поля щільно заміновані, що робить пересування смертельно небезпечним.

За словами керівниці МВА, цивільні люди роблять поодинокі спроби вийти через мінні поля в бік Раденська, але цей шлях становить понад 20 кілометрів. За весь час таким ризикованим маршрутом змогли врятуватися лише 11 осіб, тоді як волонтерська евакуація з міста наразі відсутня.

Наразі в самому місті Олешки залишається близько 2 тисяч людей із 24 тисяч, які проживали там до початку повномасштабного вторгнення.

2 тисячі – це місто Олешки, це саме місто, центр громади, в якому до повномасштабного вторгнення проживало 24 тисячі людей. А Олешківська громада, це крім міста, ще 12 населених пунктів. З містом їх у нас було всього 13. І проживало 40 тисяч. П'ять населених пунктів знищено повністю. Тобто там ніхто не проживає. Три населених пункти зруйновані на 80%... В Олешках разом з довколишніми селами – 6 тисяч, 182 дитини,

– розповіла Тетяна Гасаненко.

Реакція міжнародної спільноти на гуманітарну катастрофу

На стрімке загострення гуманітарної кризи в окупованому місті відреагував комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті.

Він заявив, що цивільні мешканці опинилися у пастці без їжі, ліків, питної води та електропостачання.

"Відповідно до міжнародного гуманітарного права Росія, як держава-окупант, зобов'язана забезпечити населення продовольством і медикаментами, а також сприяти доставці гуманітарної допомоги", – наголосив Майкл О'Флаерті, закликавши до негайного припинення вогню та відкриття безпечних евакуаційних коридорів.

Нагадаємо, що раніше омбудсман Лубінець повідомляв, що українська сторона заздалегідь узгодила списки на виїзд з Олешок та заручилася підтримкою Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Сили оборони України забезпечили режим тиші для безпечного проведення операції. Однак після тривалих переговорів росіяни так і не підтвердили свою готовність пропустити гуманітарну колону.