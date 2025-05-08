Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Андрея Ермака.

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Ермак провел онлайн-встречи с партнерами

Руководитель ОП сообщил, что провел серию важных онлайн-встреч с партнерами из США, ЕС, стран Северной Европы и Балтии.

Главная тема – имплементация инициативы о безусловном 30-дневном прекращении огня, поддержанной Украиной еще во время мартовской встречи в Джидде по предложению США,

– сообщил Ермак.

Он рассказал, что в разговорах приняли участие спецпредставители Трампа Стивен Уиткофф и Кит Келлог, дипломатический советник лидера Франции Эммануэль Бонн, советник главы правительства Великобритании Джонатан Пауэлл, советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер.

Также присоединились глава Минобороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига, Игорь Жовква, Дарья Заривная, Александр Бевз.

Мы отметили: полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к справедливому и устойчивому миру. Предложение Кремля относительно трехдневного "перемирия" – это не о мире, а о безопасном проведении парада в Москве. Это – политическая манипуляция,

– подчеркнул Ермак.

Стороны также обсудили и инструменты давления в случае, если Россия откажется от инициативы или нарушит договоренности.

"Тридцатидневное "перемирие" – это тест на искренность. Если Москва действительно хочет мира – время действовать. Если выберет эскалацию – ответ должен быть общим и решительным", – отметил Ермак.

Он отметил, что Украина поддерживает законопроект, инициированный сенатором Линдси Грэмом, относительно вторичных санкций против России.

"Это – важный сигнал единства и готовности защищать международный порядок", – резюмировал он.