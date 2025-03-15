Если Россия не согласна на перемирие, то Путин не соглашается на предложение Трампа, – Зеленский

Россия, по словам Зеленского, ищет позицию, чтобы не приближаться к миру. Несогласие России на перемирие означает отказ Путина Трампу.

То, что передали Украине и России делегаты США – это предложение Трампа, считает Зеленский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского.

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Что означает отказ России от перемирия на 30 дней

Зеленский отметил, что перемирие наработали США. Это позиция президента США Дональда Трампа, которую выразили его представители в Саудовской Аравии.

И поэтому это Путин не соглашается сегодня на то, что предложил Трамп Украине и России,

– отметил Зеленский.

По мнению президента, Россия ищет позицию, чтобы не идти на окончание войны.

Партнеры Украины, по словам Зеленского соглашаются с позицией, что союзникам не следует идти на российское "но".

Зеленский объяснил, что перемирие предлагается на 30 дней. Это возможность сторонам показать желание закончить войну или наоборот.