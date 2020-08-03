Перемирие с выстрелами из гранатомета: какова ситуация на Донбассе
Оккупанты провели один выстрел из станкового гранатомета в сторону украинских военнослужащих на Донбассе. Такие действия боевиков имеют целью спровоцировать ответный огонь.
Оккупанты совершают провокационные выстрелы
Провокационный выстрел зафиксировали в районе населенного пункта Южное. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
К теме Боевики совершили две провокации на Донбассе: ситуация контролируемая
Защитники Украины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь в рядах Объединенных сил от начала текущих суток нет. Подразделения Объединенных сил продолжают придерживаться условий прекращения огня, при этом постоянно находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника,
– сообщили в Минобороны.
Коротко о ситуации 2 августа
В течение предыдущих суток боевики осуществили два провокационных выстрела из автоматических станковых гранатометов в сторону украинских позиций:
- вблизи Южного;
- вблизи Красногоровки.
Коротко о прекращении огня с 27 июля
- Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 27 июля 00:01.
- Новый режим перемирия согласовали Украина, Россия и ОБСЕ на встрече минской Трехсторонней контактной группы 22 июля.
- Несмотря на договоренность, боевики ежедневно открывают огонь по украинским позициям.