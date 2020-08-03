Оккупанты провели один выстрел из станкового гранатомета в сторону украинских военнослужащих на Донбассе. Такие действия боевиков имеют целью спровоцировать ответный огонь.

Оккупанты совершают провокационные выстрелы

Провокационный выстрел зафиксировали в районе населенного пункта Южное. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Защитники Украины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь в рядах Объединенных сил от начала текущих суток нет. Подразделения Объединенных сил продолжают придерживаться условий прекращения огня, при этом постоянно находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника,

– сообщили в Минобороны.

Коротко о ситуации 2 августа

В течение предыдущих суток боевики осуществили два провокационных выстрела из автоматических станковых гранатометов в сторону украинских позиций:

вблизи Южного;

вблизи Красногоровки.

Коротко о прекращении огня с 27 июля

Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 27 июля 00:01.

Новый режим перемирия согласовали Украина, Россия и ОБСЕ на встрече минской Трехсторонней контактной группы 22 июля.

Несмотря на договоренность, боевики ежедневно открывают огонь по украинским позициям.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала