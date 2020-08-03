Перемир'я з пострілами з гранатомета: яка ситуація на Донбасі
Окупанти здійснили один постріл зі станкового гранатомета у бік українських військовослужбовців на Донбасі. Такі дії бойовиків мають на меті спровокувати вогонь у відповідь.
Окупанти здійснюють провокаційні постріли
Провокаційний постріл зафіксували у районі населеного пункту Південне. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
До теми Бойовики здійснили дві провокації на Донбасі: ситуація контрольована
Захисники України вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат у лавах Об'єднаних сил від початку поточної доби немає. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують дотримуватися умов припинення вогню, при цьому постійно перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника,
– поінформували у Міноборони.
Коротко про ситуацію 2 серпня
Протягом попередньої доби бойовики здійснили два провокаційні постріли з автоматичних станкових гранатометів в бік українських позицій:
- поблизу Південного;
- поблизу Красногорівки.
Коротко про припинення вогню з 27 липня
- Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 27 липня 00:01.
- Новий режим перемир'я погодили Україна, Росія та ОБСЄ на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи 22 липня.
- Попри домовленість, бойовики щодня відкривають вогонь по українських позиціях.