Окупанти здійснили один постріл зі станкового гранатомета у бік українських військовослужбовців на Донбасі. Такі дії бойовиків мають на меті спровокувати вогонь у відповідь.

Окупанти здійснюють провокаційні постріли

Провокаційний постріл зафіксували у районі населеного пункту Південне. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

До теми Бойовики здійснили дві провокації на Донбасі: ситуація контрольована

Захисники України вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат у лавах Об'єднаних сил від початку поточної доби немає. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують дотримуватися умов припинення вогню, при цьому постійно перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника,

– поінформували у Міноборони.

Коротко про ситуацію 2 серпня

Протягом попередньої доби бойовики здійснили два провокаційні постріли з автоматичних станкових гранатометів в бік українських позицій:

поблизу Південного;

поблизу Красногорівки.

Коротко про припинення вогню з 27 липня

Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 27 липня 00:01.

Новий режим перемир'я погодили Україна, Росія та ОБСЄ на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи 22 липня.

Попри домовленість, бойовики щодня відкривають вогонь по українських позиціях.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу