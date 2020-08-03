Протягом 2 серпня війська окупанта здійснили два провокативних обстріли – біля Південного та Красногорівки Українські бійці вогонь не відкривали. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Бойовики продовжують провокації

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, повідомили у фейсбуці штабу ООС.

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На ділянках відповідальності більшості підрозділів режим припинення вогню бойовики не порушували.

Однак окупанти здійснили два провокативних постріли. Спершу з автоматичного станкового гранатомета поблизу Південного, через 15 хвилин окупанти вчинили таку ж провокацію біля Красногорівки.

Українські воїни на дії противника вогонь не відкривали. Бойових втрат і поранень немає.

Від початку доби 3 липня на ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів зі сторони збройних формувань РФ не зафіксували.

Перетин КПВВ

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибули 1 247 людей.

на контрольовану Об’єднаними силами територію прибули 1 247 людей. У зворотному напрямку його перетнули 739 осіб.

З вини окупантів КПВВ "Мар’їнка" та "Новотроїцьке" не працювали.

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Припинення вогню з 27 липня: основне

Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 27 липня 00:01.

Новий режим перемир’я погодили Україна, Росія та ОБСЄ на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи 22 липня.

Попри домовленість, бойовики щодня відкривають вогонь по українських позиціях.

Важливо! Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак запевняє, що обстріли з боку проросійських бойовиків є несистемними.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу