Бойовики здійснили дві провокації на Донбасі: ситуація контрольована
Протягом 2 серпня війська окупанта здійснили два провокативних обстріли – біля Південного та Красногорівки Українські бійці вогонь не відкривали. Обійшлося без жертв та постраждалих.
Бойовики продовжують провокації
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, повідомили у фейсбуці штабу ООС.
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На ділянках відповідальності більшості підрозділів режим припинення вогню бойовики не порушували.
Однак окупанти здійснили два провокативних постріли. Спершу з автоматичного станкового гранатомета поблизу Південного, через 15 хвилин окупанти вчинили таку ж провокацію біля Красногорівки.
Українські воїни на дії противника вогонь не відкривали. Бойових втрат і поранень немає.
Від початку доби 3 липня на ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів зі сторони збройних формувань РФ не зафіксували.
Перетин КПВВ
- Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибули 1 247 людей.
- У зворотному напрямку його перетнули 739 осіб.
- З вини окупантів КПВВ "Мар’їнка" та "Новотроїцьке" не працювали.
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Припинення вогню з 27 липня: основне
- Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 27 липня 00:01.
- Новий режим перемир’я погодили Україна, Росія та ОБСЄ на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи 22 липня.
- Попри домовленість, бойовики щодня відкривають вогонь по українських позиціях.
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу