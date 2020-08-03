В течение 2 августа войска оккупантов осуществили два провокационных обстрела – возле Южного и Красногоровки. Украинские бойцы огонь не открывали. Обошлось без жертв и пострадавших.

Боевики продолжают провокации

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, сообщили в фейсбуке штаба ООС.

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На участках ответственности большинства подразделений режим прекращения огня боевики не нарушали.

Однако оккупанты совершили два провокационных выстрела. Сначала из автоматического станкового гранатомета озле Южного, через 15 минут оккупанты совершили такую ​​же провокацию возле Красногоровки.

Украинские воины на действия противника огонь не открывали. Боевых потерь и ранений нет.

С начала суток 3 июля на участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировали.

Пересечение КПВВ

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 1 247 человек.

на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 1 247 человек. В обратном направлении его пересекли 739 человек.

По вине оккупантов КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое" не работали.

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Прекращении огня с 27 июля: основное

Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 27 июля 00:01.

Новый режим перемирия согласовали Украина, Россия и ОБСЕ на встрече минской Трехсторонней контактной группы 22 июля.

Несмотря на договоренность, боевики ежедневно открывают огонь по украинским позициям.

Важно! Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак уверяет, что обстрелы со стороны пророссийских боевиков являются несистемными.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

