Перемирие только на бумаге: боевики пытаются попасть на позиции военных

Луганщина под минометным огнем врага – окрестности поселка Крымское и Екатериновка боевики накрыли огнем из минометов. Беспрестанные обстрелы из стрелкового оружия уже не первые сутки звучат неподалеку от Авдеевки под Донецком и посёлка Гнутово, на приморском направлении.

Горячее всего на передовой становится под вечер.

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Под прикрытием темноты растёт не только количество обстрелов, незваные гости пытаются проникнуть на позиции солдат.

На позициях военных перемещаться без маскхалата просто опасно, так как может заметить враг. Такая одежда – первоочередная мера безопасности здесь.

Украинский военный в маскхалате

По словам бойцов, каждый вечер, как только садится солнце, пророссийские боевики начинают обстрелы. Врага не останавливает то, что он стреляет практически по местным. От разрыва до жилых домов считанные метры.

Они пытаются провоцировать, чтобы понимать, где мы стоим, откуда мы стреляем. Они хотят знать наши плюсы и минусы. Мы стараемся отвечать по возможности, чтобы погасить их пыл,

– сказал военнослужащий ВСУ Денис.

Кроме обстрелов, периодически вылавливают и вражеских диверсантов.

"Замечали в тепловизоре, чтоо они подползают к нам, просто наблюдая. Они смотрят, кто в котором часу меняет позиции", – добавил украинский защитник Денис.

Также на передовой можно услышать работу серьёзного вооружения. Несмотря на любые договоренности, тишины на Донбассе искать не стоит.