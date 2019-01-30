10:35
30 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космические идеи России. Легализация чиновничьей коррупции
      Вєсті Кремля
      22:29, 29 января
      Вести.UA: Ляшко на новых колесах. Мажорная Богословская
      Вєсті.UA
      20:34, 29 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Перемирие только на бумаге: боевики пытаются попасть на позиции военных

      30 Читати новину українською

      Луганщина под минометным огнем врага – окрестности поселка Крымское и Екатериновка боевики накрыли огнем из минометов. Беспрестанные обстрелы из стрелкового оружия уже не первые сутки звучат неподалеку от Авдеевки под Донецком и посёлка Гнутово, на приморском направлении.

      Горячее всего на передовой становится под вечер.

      Читайте также: Как известные украинские музыканты развлекали военных на передовой: фото и видео

      Под прикрытием темноты растёт не только количество обстрелов, незваные гости пытаются проникнуть на позиции солдат.

      На позициях военных перемещаться без маскхалата просто опасно, так как может заметить враг. Такая одежда – первоочередная мера безопасности здесь.

      війна на Донбасі хронологія війни ситуація на донбасі оосУкраинский военный в маскхалате

      По словам бойцов, каждый вечер, как только садится солнце, пророссийские боевики начинают обстрелы. Врага не останавливает то, что он стреляет практически по местным. От разрыва до жилых домов считанные метры.

      Они пытаются провоцировать, чтобы понимать, где мы стоим, откуда мы стреляем. Они хотят знать наши плюсы и минусы. Мы стараемся отвечать по возможности, чтобы погасить их пыл,
      – сказал военнослужащий ВСУ Денис.

      Кроме обстрелов, периодически вылавливают и вражеских диверсантов.

      "Замечали в тепловизоре, чтоо они подползают к нам, просто наблюдая. Они смотрят, кто в котором часу меняет позиции", – добавил украинский защитник Денис.

      Также на передовой можно услышать работу серьёзного вооружения. Несмотря на любые договоренности, тишины на Донбассе искать не стоит.

      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Оружие Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      сегодня , 08:40 Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      Артем Овдієнко 1872
      Главные новости 29 января: Порошенко снова идет в президенты и закрытие дела против Холодницкого
      сегодня , 08:05 Главные новости 29 января: Порошенко снова идет в президенты и закрытие дела против Холодницкого
      544
      Як живе найбагатший екоінспектор України: статки, які шокують
      сегодня , 01:00 Як живе найбагатший екоінспектор України: статки, які шокують
      Тетяна Мартинюк 789
      Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      29 января , 22:01 Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      Ольга Черненко 5715
      Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
      29 января , 21:03 Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
      292
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Черкассы празднуют День города (Фото)
       1 июня 2013 , 20:15
      Прогноз погоды на 16 ноября: шквальный ветер, гололед и мокрый снег
       16 ноября 2018 , 09:27
      Ливерпульская гастроль Ярмоленко: убийственная эффективность, безумное трудолюбие и дуэль родом из УПЛ
       16 сентября 2018 , 20:15
      Реал за последние 5 лет потратил на трансферы вдвое меньше Барселоны – Перес давно не покупает игроков дороже 50 млн
       30 октября 2018 , 21:15
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук