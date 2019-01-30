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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Перемир'я лише на папері: бойовики намагаються потрапити на позиції військових

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      Луганщина під мінометним вогнем ворога – околиці селища Кримьске та Катеринівка бойовики накрили вогнем з мінометів. Невпинні обстріли зі стрілецької зброї вже не першу добу лунають неподалік Авдіївки під Донецьком та селища Гнутове, що на приморському напрямку.

      Найгарячіше на передовій стає під вечір.

      Читайте також: Як відомі українські музиканти розважали військових на передовій: фото та відео

      Під прикриттям темряви зростає не лише кількість обстрілів, непрохані гості намагаються проникнути на позиції армійців.

      На позиціях військових переміщатись без маскхалату просто небезпечно, тому що може побачити ворог. Такий одяг – першочерговий захід тут.

      війна на Донбасі хронологія війни ситуація на донбасі оос
      Український військовий у маскхалаті

      За словами бійців, кожного вечора, як тільки сідає сонце, проросійські бойовики починають обстріли. Ворога не зупиняє, що він стріляє практично по місцевих. Від розриву до житлових будинків лічені метри.

      Вони намагаються провокувати, щоб розуміти, де ми стоїмо, звідки ми стріляємо. Вони хочуть знати наші плюси та мінуси. Ми намагаємося відповідати по можливості, щоб пригасити їх пил,
      – сказав військовослужбовець ЗСУ Денис.

      Окрім обстрілів, періодично виловлюють і ворожих диверсантів.

      "Помічали в тепловізорі, шо вони підповзають до нас, просто спостерігаючи. Вони дивляться, хто у якій годинні змінює позиції", – додав український захисник Денис.

      Також на передовій можна почути роботу серйозної зброї. Попри будь-які домовленості, тиші на Донбасі і не шукати.

      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Зброя Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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