Лукашенко заверил, что якобы перенес болезнь на ногах. Об этом он заявил на встрече с российскими чиновниками.
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Мы замечаем, что этот Омикрон – совершенно другой вирус. Говорю это как человек, который сам второй раз уже на это переболел. Я, например, его перенес на ногах. И заметил лишь в конце, когда какой-то там тест сделали,
– сказал Лукашенко.
В то же время он "экспертно" заверил, что пневмонии этот штамм не дает. Лукашенко подозревает, что все сошло до обычного гриппа.
Что известно об Омикроне
- Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявлял, что в Украине началась вспышка COVID-19.
- Согласно последним данным, новый штамм Омикрон имеет значительно более короткий инкубационный период, чем другие варианты недуга. Коронавирус приводит к проблемам с памятью даже после легкого течения.
- 19 января по всей Украине зарегистрировали 18 479 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Последний раз такие высокие показатели были в ноябре.
Вас надо знать об опасности Омикрона: смотрите видео