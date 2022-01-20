Лукашенко заверил, что якобы перенес болезнь на ногах. Об этом он заявил на встрече с российскими чиновниками.

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Мы замечаем, что этот Омикрон – совершенно другой вирус. Говорю это как человек, который сам второй раз уже на это переболел. Я, например, его перенес на ногах. И заметил лишь в конце, когда какой-то там тест сделали,

– сказал Лукашенко.

В то же время он "экспертно" заверил, что пневмонии этот штамм не дает. Лукашенко подозревает, что все сошло до обычного гриппа.

Стоит заметить! В июле 2020 года Александр Лукашенко уже утверждал, что переболел коронавирусом. Тогда также уверял, что перенес болезнь бессимптомно.

Что известно об Омикроне

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявлял, что в Украине началась вспышка COVID-19.

Согласно последним данным, новый штамм Омикрон имеет значительно более короткий инкубационный период, чем другие варианты недуга. Коронавирус приводит к проблемам с памятью даже после легкого течения.

19 января по всей Украине зарегистрировали 18 479 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Последний раз такие высокие показатели были в ноябре.

Вас надо знать об опасности Омикрона: смотрите видео