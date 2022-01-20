Лукашенко запевнив, що буцімто переніс хворобу на ногах. Про це він заявив на зустрічі з російськими чиновниками.

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Ми помічаємо, що цей Омікрон – це зовсім інший вірус. Говорю це як людина, яка сама вдруге вже на це перехворіла. Я, наприклад, його переніс на ногах. І помітив лише наприкінці, коли якийсь там тест зробили,

– сказав Лукашенко.

Водночас він "експертно" запевнив, що пневмонії цей штам не дає. Лукашенко підозрює, що все зійшло до звичайного грипу.

Варто зауважити! У липні 2020 року Олександр Лукашенко вже стверджував, що перехворів на коронавірус. Тоді також запевняв, що переніс хворобу безсимптомно.

Що відомо про Омікрон

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявляв, що в Україні розпочався спалах COVID-19.

Згідно з останніми даними, новий штам Омікрон має значно коротший інкубаційний період, ніж інші варіанти недуги. Коронавірус призводить до проблем з пам'яттю навіть після легкого перебігу.

19 січня по всій Україні зареєстрували 18 479 нових випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Востаннє такі високі показники були в листопаді.

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