Чиновник почав розказувати про корупцію та бандитизм дев'яностих. Стверджує, тоді стріляли в людей прямо на вулицях.

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Тепер президента обиратимуть свідомо

За словами Лукашенка, у 1994 році білорусі "ошаліли" та не знали, що робити.

Людям потрібно було спасіння. От вони й встромились у Лукашенка. Зовсім випадково наткнулись та вибрали,

– сказав самопроголошений президент.

Він додав, що тепер суспільство інше, тому вибиратимуть свідомо, а не випадково. Каже, що потрібно, аби до влади прийшли "нормальні люди".

Що відомо про білоруські вибори у 1994

Лукашенко прийшов до влади у Білорусі в 1994 році. Тоді він виграв президентські вибори з величезним відривом. Головним конкурентом Лукашенка був перший прем'єр-міністр незалежної Білорусі В'ячеслав Кебич.

До слова, міжнародні організації зазначали, що ці вибори були дійсно демократичними.

Відтоді Лукашенко затримався у президентському кріслі на 27 років. У 2020 році, за офіційними даними, він знову отримав перемогу. Хоча цивілізований світ не визнав результати. Вважають вибори сфальсифікованими. До речі, після них по всій Білорусі спалахнули масштабні протести, які тривали близько пів року.

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