Перенести минский формат: Украина ищет альтернативу белорусской столице

Украинская власть в очередной раз заговорила о необходимости менять Беларусь как страну для переговоров по Донбассу. Это произошло после того, как Александр Лукашенко принудительно с военными истребителями посадил гражданский самолет для задержания оппозиционера Романа Протасевича.

По словам политического эксперта Тараса Семенюка, Минск сейчас находится не в тех геополитических условиях, которые выгодны Украине. Поэтому речь идет о замене площадки минского формата, но с этим должна согласиться и Россия.

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В 2014 году Минск выбрали как нейтральный вариант для Украины и России. С тех пор наши представители совместно с ОБСЕ обсуждают там освобождение заложников, гуманитарные и вопросы безопасности.

Но переговоры в минском формате уже давно зашли в тупик. Ситуация улучшилась, когда Владимир Зеленский стал президентом. Впрочем ненадолго, ведь вскоре Россия вернулась к своей привычной позиции – отвергать любые договоренности.

Минский процесс сегодня должен быть более гибким. Он должен служить целям настоящего, а не прошлого,

– подчеркнул президент Украины.

Глава государства назвал 2 варианта:

можно изменить или откорректировать минский формат;

использовать другой формат.

Альтернативой Минску может стать Швейцария, Австрия или Турция

В Украине теперь ищут альтернативу Минску. Например, официально нейтральная Швейцария или Австрия. Еще в переговоры эффективнее было бы приобщить Соединенные Штаты. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия точно не пойдет на такой вариант, поэтому всеми силами будет держаться за белорусскую столицу.

"Конечно, перенос географической локации создал бы дополнительный повод для того, чтобы начать воспринимать Минск по нашей логике. С точки зрения, куда перенести – если не делать исключений санкционного режима, это может быть Турция или Сербия", – отметил дипломат.

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Уже год из-за пандемии коронавируса встречи Трехсторонней контактной группы проходят виртуально – в формате видеоконференций. И даже отдаленно они могут длиться по несколько часов. Поэтому не исключено, что минские переговоры в таком формате и останутся.

По мнению представителя Донецкой области в ТКГ Сергея Гармаша, место проведения не повлияет на содержание.

Минский процесс основан на минских документах, которые останутся таковыми, независимо от страны или города, в котором проводятся переговоры. Поэтому я думаю, именно на процесс это фактически не повлияет,

– пояснил он.

Поэтому не менее важно вместе со страной менять и подходы к переговорам, на которые Россия не дает согласие. Уже пол года стороны обсуждают выполнение соглашений на основе кластеров, однако Кремль видит лишь один вариант – прямые переговоры Украины с боевиками ОРДЛО.

По словам экспертов, нашей стране нужно декларировать любые стремление оживить процесс переговоров, демонстрируя таким образом саботаж России. Что поможет сохранить санкции против Кремля. В то же время надеждой остается встреча Владимира Путина и Джо Байдена, где вопрос войны на Востоке точно будет не последним.