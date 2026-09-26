Перемещение КПП из Украины на территорию соседних стран: в ГПСУ объяснили, что это означает

Недавно появилась информация о том, что Украина хочет перенести пограничные пункты пропуска на территорию соседних стран. Причина – постоянные удары России по украинским КПП.

Как будет проходить перенос пограничных пунктов, в эфире 24 Канала объяснил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

Что означает перенос КПП и как быстро он может состояться?

По словам Демченко, Украина работает над расширением практики совместного контроля на пунктах пропуска с соседними странами.

В настоящее время совместный контроль уже действует на 5 пунктах пропуска на территории Польши и на одном пункте на границе с Молдовой.

Украина и ранее обсуждала с соседями возможность расширения такой практики, поскольку это должно ускорить и сделать более плавным пропуск людей и транспорта.

Сейчас этот вопрос стал еще более актуальным из-за российских ударов по украинской пограничной инфраструктуре.

Поэтому Минвосстановления продолжает переговоры об организации совместного контроля на территории соседних стран. Это касается не только Польши и Молдовы, но и других государств ЕС, граничащих с Украиной.

Демченко пояснил, что совместный контроль предусматривает размещение служб двух государств в одном пункте пропуска. Он может осуществляться как на территории Украины, так и на территории соседней страны.

В настоящее время Украина рассматривает именно вариант переноса такого контроля на территорию соседних государств, чтобы повысить безопасность людей, пересекающих границу, на фоне возможных новых ударов России по украинской пограничной инфраструктуре.

В то же время быстро реализовать такие изменения не удастся.

Для этого странам необходимо заключить соответствующие соглашения, согласовать процедуры и технологические схемы работы, а также обеспечить украинские пограничные службы необходимыми рабочими местами на территории иностранных пунктов пропуска.