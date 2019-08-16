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      Перенос столицы Индонезии: президент официально предложил план парламенту

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      Президент Индонезии Видодо предложил парламенту план переноса столицы
      Президент Индонезии Видодо предложил парламенту план переноса столицы / straitstimes.com

      Президент Индонезии Джоко Видодо официально предложил парламенту план переезда столицы страны из Джакарты на остров Калимантан. Сам президент в октябре примет присягу на второй срок, а перенос столицы планируют завершить до 2024 года.

      Свое официальное обращение Джоко Видодо сделал во время выступления в парламенте накануне празднования 74-ой годовщины независимости Индонезии, сообщает Al Jazeera.

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      Столичный город – это не просто символ национальной идентичности, но и представление прогресса нации. Это делается для реализации экономического равенства и справедливости,
      – заявил индонезийский лидер.

      Известно, что столица будет перенесена на остров Калимантан, но в какой именно город – до сих пор не уточняется.

      Почему власти Индонезии хочет перенести столицу?
      Нынешняя столица Джакарта – мегаполис, который не выдерживает собственный вес. Из-за своего неудобного расположения город часто и быстро затапливается.

      К тому же, по данным правительства, лишь четыре процента сточных вод Джакарты очищаются. Это приводит к загрязнению рек и грунтовых вод.

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      Теги: Новости политики Индонезия
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