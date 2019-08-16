Перенос столицы Индонезии: президент официально предложил план парламенту

Президент Индонезии Джоко Видодо официально предложил парламенту план переезда столицы страны из Джакарты на остров Калимантан. Сам президент в октябре примет присягу на второй срок, а перенос столицы планируют завершить до 2024 года.

Свое официальное обращение Джоко Видодо сделал во время выступления в парламенте накануне празднования 74-ой годовщины независимости Индонезии, сообщает Al Jazeera.

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Столичный город – это не просто символ национальной идентичности, но и представление прогресса нации. Это делается для реализации экономического равенства и справедливости,

– заявил индонезийский лидер.

Известно, что столица будет перенесена на остров Калимантан, но в какой именно город – до сих пор не уточняется.

Почему власти Индонезии хочет перенести столицу?

Нынешняя столица Джакарта – мегаполис, который не выдерживает собственный вес. Из-за своего неудобного расположения город часто и быстро затапливается.



К тому же, по данным правительства, лишь четыре процента сточных вод Джакарты очищаются. Это приводит к загрязнению рек и грунтовых вод.