На популярном курорте в Индонезии введут налог для туристов

Власти популярного для отдыха курорта Бали планирует ввести налог для иностранных туристов в размере 10 долларов США.

Об этом сообщает газета The Straits Time.

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Доходы от туристического налога будут использованы для финансирования специальных программ и пойдут на охрану окружающей среды и сохранение культурного наследия. Это даст нам больше финансовых возможностей для поддержки развития Бали,

– отметил губернатор Бали Ваян Костер.

Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение местного парламента в декабре 2018 года. Ожидается, что в ближайшее время он будет принят.

Костер объяснил, что налог будет взиматься только с иностранных, а не внутренних туристов.

"Большинство иностранцев приезжают на Бали для отдыха, местные же – только для того, чтобы посетить семью или для участия в деловых форумах", – добавил он.

В настоящее время власти острова решают, каким образом будет взиматься плата. В частности, она может быть включена или в стоимость авиабилетов, или взиматься на таможне.

Отметим, в 2017 году Бали посетило более 5 миллионов туристов. В сентябре власти острова ужесточили законодательство для отдыхающих, запретив фотографироваться на фоне местных храмов.

К слову, 7 января в Японии начал действовать налог на выезд из страны. Его нужно платить не только гражданам Японии, но и туристам, которые покидают страну по морю или на самолете. Размер налога составляет тысячу японских иен или 9,2 доллара. Этот сбор вместе с другими включат в цену обратного билета на самолет или судно.