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      На популярному курорті в Індонезії введуть податок для туристів

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      Влада Балі ввела податок для туристів
      Влада Балі ввела податок для туристів / Фото з відкритих джерел

      Влада популярного для відпочинку курорту Балі планує ввести податок для іноземних туристів у розмірі 10 доларів США.

      Про це повідомляє газета The Straits Time.

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      Доходи від туристичного податку будуть використані для фінансування спеціальних програм і підуть на охорону навколишнього середовища і збереження культурної спадщини. Це дасть нам більше фінансових можливостей для підтримки розвитку Балі,
      – зазначив губернатор Балі Ваян Костер.

      Відповідний законопроект внесли на розгляд місцевого парламенту в грудні 2018 року. Очікується, що найближчим часом він буде прийнятий.

      Костер пояснив, що податок буде стягуватися лише з іноземних, а не внутрішніх туристів.

      "Більшість іноземців приїжджають на Балі на відпочинок, місцеві ж – тільки для того, щоб відвідати сім'ю або для участі в ділових форумах", – додав він.

      Наразі влада острова вирішує, у який спосіб буде стягуватися плата. Зокрема, її можуть включити або у вартість авіаквитків, або стягувати на митниці. 

      Зазначимо, у 2017 році Балі відвідали понад 5 мільйонів туристів. У вересні влада острова посилила законодавство для відпочивальників, заборонивши фотографуватися на фоні місцевих храмів.

      До слова, 7 січня у Японії почав діяти податок на виїзд з країни. Його потрібно сплачувати не лише громадянам Японії, але й туристам, які залишають країну морем чи літаком. Розмір податку становить тисячу японських єн або ж 9,2 долара. Цей збір разом з іншими включатимуть в ціну зворотного квитка на літак або судно.

      Теги: Подорожі Індонезія Податки
      Джерело: 24 Канал
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