На популярному курорті в Індонезії введуть податок для туристів

Влада популярного для відпочинку курорту Балі планує ввести податок для іноземних туристів у розмірі 10 доларів США.

Про це повідомляє газета The Straits Time.

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Доходи від туристичного податку будуть використані для фінансування спеціальних програм і підуть на охорону навколишнього середовища і збереження культурної спадщини. Це дасть нам більше фінансових можливостей для підтримки розвитку Балі,

– зазначив губернатор Балі Ваян Костер.

Відповідний законопроект внесли на розгляд місцевого парламенту в грудні 2018 року. Очікується, що найближчим часом він буде прийнятий.

Костер пояснив, що податок буде стягуватися лише з іноземних, а не внутрішніх туристів.

"Більшість іноземців приїжджають на Балі на відпочинок, місцеві ж – тільки для того, щоб відвідати сім'ю або для участі в ділових форумах", – додав він.

Наразі влада острова вирішує, у який спосіб буде стягуватися плата. Зокрема, її можуть включити або у вартість авіаквитків, або стягувати на митниці.

Зазначимо, у 2017 році Балі відвідали понад 5 мільйонів туристів. У вересні влада острова посилила законодавство для відпочивальників, заборонивши фотографуватися на фоні місцевих храмів.

До слова, 7 січня у Японії почав діяти податок на виїзд з країни. Його потрібно сплачувати не лише громадянам Японії, але й туристам, які залишають країну морем чи літаком. Розмір податку становить тисячу японських єн або ж 9,2 долара. Цей збір разом з іншими включатимуть в ціну зворотного квитка на літак або судно.