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      У Японії ввели податок на виїзд з країни: скільки доведеться платити туристам

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      Податок стосуватиметься не всіх мандрівників
      Податок стосуватиметься не всіх мандрівників / Фото із відкритих джерел

      7 січня у Японії почав діяти податок на виїзд з країни. Його потрібно сплачувати не лише громадянам Японії, але й туристам, які залишають країну морем чи літаком.

      Про це повідомило видання NHK.

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      Відтепер, щоб виїхати з країни потрібно оплатити податок у розмірі тисячі японських єн або ж 9,2 долара. Цей збір разом з іншими включатимуть в ціну зворотного квитка на літак або судно. До слова, це перший податок, який запровадили в країні за 27 років.

      Нововведення не стосуватиметься транзитних пасажирів, які залишать Японію впродовж 24 годин після прибуття, а також дітей віком до двох років, послів іноземних держав та державних гостей. Крім цього, податок не стягуватимуть з мандрівників, які встигли придбати квитки до 7 січня.

      Податок на виїзд з Японії
      Збір не торкатиметься дітей до двох років

      Уряд країни висловив очікування, що цей збір щорічно приноситиме в державну казну 50 мільярдів єн (приблизно 460 мільйонів доларів). Японські ЗМІ зазначили, що ці кошти планують витратити на розвиток інфраструктури до літніх Олімпійських ігор, які відбудуться у 2020 році в Токіо.

      Зокрема, у 2019 році в аеропортах великих міст Японії мають намір встановити системи розпізнавання людей. Частину коштів запланували спрямувати на прискорення міграційних процедур та обладнання для безготівкової оплати проїзду в громадському транспорті.

      У 2018 році Японія прийняла понад 30 мільйонів туристів. До 2020 року уряд країни планує збільшити цей показник до 40 мільйонів осіб.

      Нагадаємо, напередодні Нового року уповноважена федерального уряду Німеччини з питань політики в галузі прав людини та гуманітарної допомоги Бербель Кофлер закликала керівництво Японії відмовитися від смертної кари.

      Теги: Подорожі Японія Податки Олімпіада-2020
      Джерело: 24 Канал
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