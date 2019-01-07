В Японии ввели налог на выезд из страны: сколько придется платить туристам

7 января в Японии начал действовать налог на выезд из страны. Его нужно платить не только гражданам Японии, но и туристам, которые покидают страну морем или самолетом.

Об этом сообщило издание NHK.

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Отныне, чтобы выехать из страны, нужно оплатить налог в размере тысячи японских иен или же 9,2 доллара. Этот сбор вместе с другими будут включать в цену обратного билета на самолет или судно. К слову, это первый налог, который ввели в стране за 27 лет.

Нововведение не коснется транзитных пассажиров, которые оставят Японию в течение 24 часов после прибытия, а также детей в возрасте до двух лет, послов иностранных государств и государственных гостей. Кроме этого, налог не будут взимать с путешественников, которые успели приобрести билеты до 7 января.

Сбор не будет касаться детей до двух лет

Правительство страны надеется, что этот сбор ежегодно будет приносить в государственную казну 50 миллиардов иен (примерно 460 миллионов долларов). Японские СМИ отметили, что эти средства планируют потратить на развитие инфраструктуры к летним Олимпийским играм, которые состоятся в 2020 году в Токио.

В частности, в 2019 году в аэропортах крупных городов Японии намерены установить системы распознавания людей. Часть средств запланировали направить на ускорение миграционных процедур и оборудования для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.

В 2018 году Япония приняла более 30 миллионов туристов. К 2020 году правительство страны планирует увеличить этот показатель до 40 миллионов человек.

Напомним, накануне Нового года уполномоченный федерального правительства Германии по вопросам политики в области прав человека и гуманитарной помощи Бербель Кофлер призвала руководство Японии отказаться от смертной казни.