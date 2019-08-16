Перенесення столиці Індонезії: президент офіційно запропонував план парламенту

Президент Індонезії Джоко Відодо офіційно запропонував парламенту план переїзду столиці країни з Джакарти на острів Калімантан. Сам президент у жовтні складе присягу на другий термін, а перенесення столиці планують завершити до 2024 року.

Своє офіційне звернення Джоко Відодо зробив під час виступу у парламенті напередодні відзначення 74-ої річниці незалежності Індонезії, повідомляє Al Jazeera.

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Столичне місто – це не просто символ національної ідентичності, але й представлення прогресу нації. Це робиться для реалізації економічної рівності та справедливості,

– заявив індонезійський лідер.

Відомо, що столиця буде перенесена на острів Калімантан, але у яке місто – досі не уточнюється.

Чому влада Індонезії хоче перенести столицю?

Нинішня столиця Джакарта – мегаполіс, який не витримує під власною вагою. Через своє незручне розташування місто часто та швидко затоплюється.



До того ж, за даними уряду, лише чотири відсотки стічних вод Джакарти очищаються. Це призводить до забруднення річок та ґрунтових вод.