Об этом в разговоре с 24 Каналом отметила политолог-американистка Александра Филиппенко, выразив мнение, что эта встреча, которая завершилась эмоциональным спором, могла бы пройти иначе.

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Отсутствие переводчиков во время встречи: плюсы и минусы

Зеленский хотел лично встретиться с президентом США. Сегодня, когда перепалка между американским и украинским лидерами привела к тому, что отношения между Соединенными Штатами и Украиной в определенной степени испортились, Трамп мог бы улучшить ситуацию.

Филиппенко предположила, что если бы во время этой встречи в Овальном кабинете были бы переводчики, возможно, этой ситуации не произошло бы. Ведь определенные тональности в высказываниях Зеленского, с ее слов, могли показаться Трампу слишком резкими, такими, которые что-то диктуют ему. По ее мнению, присутствие переводчика позволило бы замедлить беседу и это сыграло бы на пользу президенту Украины.

"Иногда даже люди, которым переводят, просят формулировать мысль дольше, не спешить. Можно давать вдохнуть человеку, это дает дополнительные миллисекунды для того, чтобы лучше подумать над ответом для стороны, которой переводишь", – объяснила Филиппенко.

Политолог-американистка отметила, что в этой ситуации с отсутствием переводчиков есть как минусы, так и плюсы. Она считает, что если Трамп захочет, то может воспользоваться так называемым козырем в руках и заявить, что во время разговора в Овальном кабинете из-за отсутствия переводчика он не так понял Зеленского, а тот американскую сторону.

Можно было бы сослаться на эту деталь и дальше продолжить переговоры и все сделали бы вид, что поверили Трампу. Возможно, ему действительно показалось в словах Зеленского то, чего на самом деле не было,

– озвучила Филипенко.

Отметим, что после скандала в Белом доме Зеленского поддержал ряд политических лидеров, однако порекомендовал работать над налаживанием отношений с США. Издание Bloomberg, ссылаясь на одного из чиновников Европы, сообщило, что администрация Трампа намекнула на то, что ждет от президента Украины публичных извинений. Это вероятно может поспособствовать тому, что взаимодействие между украинской и американской сторонами возобновится.