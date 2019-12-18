Перепись населения в Украине: что это такое и для чего она нужна

Государственная служба статистики Украины сообщила о старте второго этапа пробной переписи населения, которая продлится до 23 декабря. Это значит, что мы стали на шаг ближе к долгожданной переписи населения, которую планируют провести в ноябре-декабре 2020 года.

Что это значит и для чего вообще нужно проводить перепись населения – разбирались журналисты 24 канала.

Важно: Стартовал второй этап пробной переписи населения в Украине: кого, когда и как будут "переписывать"

Для чего проводят переписи населения?

Чтобы собрать данные обо всех людях, которые живут в стране и понимать, сколько граждан Украины сейчас есть, какие они и чем живут. Чтобы понять, сколько нас и какие мы.

Знание точного количества населения необходимо для эффективного расходования бюджетных средств – ведь это основной параметр формул распределения образовательной, медицинской субвенции и других трансфертов. Понимание того, каковы характеристики населения, помогает лучше организовать социальную и гуманитарную политику, делать точные демографические и экономические прогнозы и планировать развитие нашей страны на разных уровнях.

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Когда перепись населения проводили в Украине в последний раз?

В 2001 году. Это была первая и единственная перепись в истории независимой Украины. Это – очень давно. Тогда насчитали 48 миллионов 457 тысяч жителей в стране.

С тех пор перепись не проводилась, потому что всегда находили причины ее переноса. Наконец в госбюджете-2020 на вторую всеукраинскую перепись населения заложено 3 млрд 431 млн грн (139,4 млн долларов), поэтому нас все-таки посчитают.

Почему это нужно сделать именно сейчас? Потому что за 20 лет жизнь в стране изменилась. А мы с 2001 года не имеем точных данных ни о количестве украинцев, ни о том, кто они. Хотя эта информация непосредственно влияет на нашу жизнь. Как минимум – через расчеты прожиточного минимума для страны.

Как ее планируют провести в 2020 году?

Госстат предлагает проводить перепись "традиционным" способом, с помощью переписчиков, которые приходят проводить опросы в каждую квартиру и каждый дом. Вместе с тем, в Кабмине думают над тем, чтобы опросить украинцев с помощью электронных реестров. Кажется, президент Украины Владимир Зеленский также предпочитает именно этот вариант. Но целесообразность такой переписи вызывает немало вопросов у социологов. Главным образом потому, что он не даст полного объема информации, который нужен для эффективного управления государством.

Социологическая ассоциация Украины указала на пять аргументов, которые должны свидетельствовать в пользу проведения соцопроса:

Во время переписи собирается взаимосвязанная информация о населении и жилом фонде, характеризующая структуру домохозяйств, национальный, языковой, семейный состав населения, занятость, источники прибыли. Эти данные можно использовать на разных уровнях территориальных единиц и использовать для расчета конкретных потребностей того или иного населенного пункта. Хотя правительство мотивировало отмену переписи консультированием с министрами, перепись нужна не только центральному руководству, но и управленцам областного, районного, городского уровня, а также бизнесу для оценки человеческого капитала для инвестиций. Уникальным преимуществом переписи является то, что она представляет всю статистическую вселенную страны, вплоть до мельчайших географических единиц страны. Перепись нужна для сотрудничества с другими государствами и международными организациями, которые оценивают перспективы развития страны и возможность инвестиций. Все страны, которые в 2010 году для проведения переписи выбрали комбинированный метод, сообщили о неполноте охвата населения, отсутствии стандартизации данных, технических и юридических проблемах доступа.

О чем будут спрашивать во время переписи?

У каждого человека – об одном и том же:

возраст, пол, образование, место фактического проживания, члены его семьи;

источники его существования, сколько работ он имеет, есть ли проблемы с поиском работы, какие именно;

постоянно ли человек живет в своем населенном пункте, жил ли за границей, планирует ли переехать в другое место или за границу, по каким причинам человек переезжает (показатели миграции);

в каких условиях живет человек: есть ли в доме холодная и горячая вода, туалет, электричество, газ, отопление, когда был построен дом и тому подобное.

Почему во время переписи нужно отвечать на все те личные вопросы?

Чтобы создать основу для повышения качества жизни.

В одном материалов VoxUkraine подробно расписано, для чего нужны точные данные переписи населения. Если тезисно, то все это нужно потому, что:

По данным переписи определяют границы избирательных округов – для того, чтобы каждый депутат представлял примерно одинаковое количество населения. Перепись – это основа для распределения бюджетных средств и планирования территорий. В Украине достаточно много общин, в которых численность населения, рассчитанная органами местной власти, значительно (иногда вдвое) превышает количество, оцененное Госстатом. Перепись – это основа знаний об обществе и общественном мнении. По ее данным формируется та самая "репрезентативная выборка", о которой вспоминают во всех соцопросах, когда на основе ответов нескольких сотен или тысяч опрошенных можно судить о населении всей Украины. Перепись – это основа для демографических прогнозов. Данные демографических прогнозов необходимы для того, чтобы правильно строить пенсионную систему, систему социальной защиты, поддержки семей и тому подобное. Перепись необходима для эффективной защиты прав человека. Он дает нам представление о небольших этнических группах, маргинализированных и бедных группах, о людях, которые по религиозным или иным причинам избегают регистрации в государственных органах. Перепись позволит наконец получить точные данные о внутренне перемещенных лицах. Это поможет разработать более эффективную политику помощи этим людям и их семьям. Данные переписи необходимы бизнесу для стратегического планирования – прежде всего для определения регионов, в которых целесообразно разворачивать производственные мощности. Данные переписи помогают в вопросах национальной безопасности и международной дипломатии. Например, благодаря ее данным будет легче опровергать клише о гражданской войне и большом количестве россиян, русскоязычных или пророссийских украинцев, требующих военной помощи или защиты России.

При этом все страхи о чрезмерном вмешательстве государства в частную жизнь граждан в случае переписи можно назвать несколько преувеличенными и спекулятивными. Перепись населения проводится без документального подтверждения, никто не будет проверять точность ваших ответов или разыскивать вас. Более того – это невозможно, поскольку на определенной стадии обработки данных все полученные данные обезличиваются.

Для чего нужны пробные переписи?

Для тренировки переписчиков перед основной переписью и устранения организационных недостатков. Так, по крайней мере, объяснил в эфире Украинского радио заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований им. Птухи Национальной академии наук Украины Александр Гладун.

"Чтобы внести определенные коррективы уже в основную перепись и не иметь тех проблем, которые обнаружила пробная перепись. Это прежде всего реакция людей на вопросы переписного листа, отработки программного обеспечения, взаимодействие с органами местной власти. Без определенного взаимодействия невозможно организовать перепись по всей территории Украины. Потом – обучить персонал, потому что во время пробной переписи, как правило, привлекаются к работе люди, которые потом будут организовывать работу дальше в своих регионах", – рассказал он.

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