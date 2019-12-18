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      Перепись населения в Украине: что это такое и для чего она нужна

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      Перепись населения запланирована на 2020 год / 24 канал

      Государственная служба статистики Украины сообщила о старте второго этапа пробной переписи населения, которая продлится до 23 декабря. Это значит, что мы стали на шаг ближе к долгожданной переписи населения, которую планируют провести в ноябре-декабре 2020 года.

      Что это значит и для чего вообще нужно проводить перепись населения – разбирались журналисты 24 канала.

      Важно: Стартовал второй этап пробной переписи населения в Украине: кого, когда и как будут "переписывать"

      Чтобы собрать данные обо всех людях, которые живут в стране и понимать, сколько граждан Украины сейчас есть, какие они и чем живут. Чтобы понять, сколько нас и какие мы.

      Знание точного количества населения необходимо для эффективного расходования бюджетных средств – ведь это основной параметр формул распределения образовательной, медицинской субвенции и других трансфертов. Понимание того, каковы характеристики населения, помогает лучше организовать социальную и гуманитарную политику, делать точные демографические и экономические прогнозы и планировать развитие нашей страны на разных уровнях.

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      В 2001 году. Это была первая и единственная перепись в истории независимой Украины. Это – очень давно. Тогда насчитали 48 миллионов 457 тысяч жителей в стране.

      С тех пор перепись не проводилась, потому что всегда находили причины ее переноса. Наконец в госбюджете-2020 на вторую всеукраинскую перепись населения заложено 3 млрд 431 млн грн (139,4 млн долларов), поэтому нас все-таки посчитают.

      Почему это нужно сделать именно сейчас? Потому что за 20 лет жизнь в стране изменилась. А мы с 2001 года не имеем точных данных ни о количестве украинцев, ни о том, кто они. Хотя эта информация непосредственно влияет на нашу жизнь. Как минимум – через расчеты прожиточного минимума для страны.

      Госстат предлагает проводить перепись "традиционным" способом, с помощью переписчиков, которые приходят проводить опросы в каждую квартиру и каждый дом. Вместе с тем, в Кабмине думают над тем, чтобы опросить украинцев с помощью электронных реестров. Кажется, президент Украины Владимир Зеленский также предпочитает именно этот вариант. Но целесообразность такой переписи вызывает немало вопросов у социологов. Главным образом потому, что он не даст полного объема информации, который нужен для эффективного управления государством.

      Социологическая ассоциация Украины указала на пять аргументов, которые должны свидетельствовать в пользу проведения соцопроса:

      1. Во время переписи собирается взаимосвязанная информация о населении и жилом фонде, характеризующая структуру домохозяйств, национальный, языковой, семейный состав населения, занятость, источники прибыли. Эти данные можно использовать на разных уровнях территориальных единиц и использовать для расчета конкретных потребностей того или иного населенного пункта.
      2. Хотя правительство мотивировало отмену переписи консультированием с министрами, перепись нужна не только центральному руководству, но и управленцам областного, районного, городского уровня, а также бизнесу для оценки человеческого капитала для инвестиций.
      3. Уникальным преимуществом переписи является то, что она представляет всю статистическую вселенную страны, вплоть до мельчайших географических единиц страны.
      4. Перепись нужна для сотрудничества с другими государствами и международными организациями, которые оценивают перспективы развития страны и возможность инвестиций.
      5. Все страны, которые в 2010 году для проведения переписи выбрали комбинированный метод, сообщили о неполноте охвата населения, отсутствии стандартизации данных, технических и юридических проблемах доступа.

      У каждого человека – об одном и том же:

      • возраст, пол, образование, место фактического проживания, члены его семьи;
      • источники его существования, сколько работ он имеет, есть ли проблемы с поиском работы, какие именно;
      • постоянно ли человек живет в своем населенном пункте, жил ли за границей, планирует ли переехать в другое место или за границу, по каким причинам человек переезжает (показатели миграции);
      • в каких условиях живет человек: есть ли в доме холодная и горячая вода, туалет, электричество, газ, отопление, когда был построен дом и тому подобное.

      Чтобы создать основу для повышения качества жизни.

      В одном материалов VoxUkraine подробно расписано, для чего нужны точные данные переписи населения. Если тезисно, то все это нужно потому, что:

      1. По данным переписи определяют границы избирательных округов – для того, чтобы каждый депутат представлял примерно одинаковое количество населения.
      2. Перепись – это основа для распределения бюджетных средств и планирования территорий. В Украине достаточно много общин, в которых численность населения, рассчитанная органами местной власти, значительно (иногда вдвое) превышает количество, оцененное Госстатом.
      3. Перепись – это основа знаний об обществе и общественном мнении. По ее данным формируется та самая "репрезентативная выборка", о которой вспоминают во всех соцопросах, когда на основе ответов нескольких сотен или тысяч опрошенных можно судить о населении всей Украины.
      4. Перепись – это основа для демографических прогнозов. Данные демографических прогнозов необходимы для того, чтобы правильно строить пенсионную систему, систему социальной защиты, поддержки семей и тому подобное.
      5. Перепись необходима для эффективной защиты прав человека. Он дает нам представление о небольших этнических группах, маргинализированных и бедных группах, о людях, которые по религиозным или иным причинам избегают регистрации в государственных органах.
      6. Перепись позволит наконец получить точные данные о внутренне перемещенных лицах. Это поможет разработать более эффективную политику помощи этим людям и их семьям.
      7. Данные переписи необходимы бизнесу для стратегического планирования – прежде всего для определения регионов, в которых целесообразно разворачивать производственные мощности. 
      8. Данные переписи помогают в вопросах национальной безопасности и международной дипломатии. Например, благодаря ее данным будет легче опровергать клише о гражданской войне и большом количестве россиян, русскоязычных или пророссийских украинцев, требующих военной помощи или защиты России.

      При этом все страхи о чрезмерном вмешательстве государства в частную жизнь граждан в случае переписи можно назвать несколько преувеличенными и спекулятивными. Перепись населения проводится без документального подтверждения, никто не будет проверять точность ваших ответов или разыскивать вас. Более того – это невозможно, поскольку на определенной стадии обработки данных все полученные данные обезличиваются.

      Для тренировки переписчиков перед основной переписью и устранения организационных недостатков. Так, по крайней мере, объяснил в эфире Украинского радио заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований им. Птухи Национальной академии наук Украины Александр Гладун.

      "Чтобы внести определенные коррективы уже в основную перепись и не иметь тех проблем, которые обнаружила пробная перепись. Это прежде всего реакция людей на вопросы переписного листа, отработки программного обеспечения, взаимодействие с органами местной власти. Без определенного взаимодействия невозможно организовать перепись по всей территории Украины. Потом – обучить персонал, потому что во время пробной переписи, как правило, привлекаются к работе люди, которые потом будут организовывать работу дальше в своих регионах", – рассказал он.

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      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Реформы Статистика Публикации Статьи
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