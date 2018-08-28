Переписку украинцев в Telegram могут читать российские спецслужбы

В Министерстве информационной политики предупредили о рисках пользования российским мессенджером Telegram в Украине.

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Министерства информационной политики Дмитрий Золотухин.

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Мы не можем быть уверены в том, насколько нынешняя администрация мессенджера Telegram действительно сотрудничает с властями государства-агрессора,

– сообщил он.

Чиновник отмечает, что пока нет официальных доказательств того, что правоохранительные органы России следят за перепиской украинских граждан в Telegram. Однако, по его словам, такая опасность есть.

"Более того, это не мешает ФСБ использовать Telegram как одну из самых эффективных платформ для использования в своих специальных операциях, которые мы мониторим с мая прошлого года", – отмечает Золотухин.

Заместитель министра отметил, что из-за отсутствия соответствующего законодательства в Украине официальные органы власти не имеют никаких правовых рычагов воздействия на популярные сейчас платформы онлайн-коммуникаций, такие как Telegram, Google, Facebook, WhatsApp и Viber.

Напомним, 28 августа мессенджер Telegram согласился выдавать спецслужбам России по решению суда данные пользователей, которых заподозрят в терроризме. Так, Telegram собирается передавать спецслужбам IP-адреса и номера телефонов подозреваемых.



