В России посадили в тюрьму мужчину за посты в Telegram

Житель Калининградской области Александр Петровский получил два года колонии общего режима за призывы к терроризму, убийству полицейских и насильственному свержению власти в чате Telegram.

Об этом сообщает Meduza.

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Петровский писал свои сообщения в чат "Революция-Калининград".

Окружной военный суд Москвы вынес приговор в Петровском еще в начале мая, но в силу он пока не вступил. Адвокат осужденного считает, что аудиосообщения Петровского были вырваны из контекста. Петровский вину отрицает.

Адвокат настаивал назначить подсудимому штраф. Обвинение же просило для Петровского три года колонии

"Приговор он воспринял стойко. В следующем году может уже рассчитывать на условно-досрочное освобождение", – сказал адвокат.

Напомним, 16 апреля суд разрешил Роскомнадзору заблокировать Telegram в России. При этом создатель Павел Дуров заявил, что его клуб начнет использовать встроенные механизмы для обхода блокировки. И уже через несколько часов после начала блокировки, которая состоялась 17 апреля, весь Telegram продолжил работу без каких-либо ограничений на территории России.

Впоследствии в Москве прокатились многотысячные митинги в поддержку Telegram. Протестующие запускали белые бумажные самолетики в небо (символ мессенджера) и скандировали "Долой царя!".