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У Росії ув'язнили чоловіка за пости в Telegram

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Telegram / фото з вільних джерел

Житель Калінінградській області Олександр Петровський отримав два роки колонії загального режиму за заклики до тероризму, вбивства поліцейських і насильницького повалення влади в чаті Telegram.

Про це повідомляє Meduza.

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Петровський писав свої повідомлення в чат "Революція-Калінінград".

Окружний військовий суд Москви виніс вирок Петровському ще на початку травня, але в сили він поки не набув. Адвокат засудженого вважає, що аудіоповідомлення Петровського були вирвані з контексту. Петровський провину заперечує.

Адвокат наполягав призначити підсудному штраф. Звинувачення ж просило для Петровського три роки колонії

"Вирок він сприйняв стійко. У наступному році може вже розраховувати на умовно-дострокове звільнення", – сказав адвокат.

Нагадаємо, 16 квітня суд дозволив Роскомнадзору заблокувати Telegram у Росії. При цьому творець Павло Дуров заявив, що його сервіс почне використовувати вбудовані механізми для обходу блокування. І вже через кілька годин після початку блокування, яке відбулося 17 квітня, весь Telegram продовжив роботу без будь-яких обмежень на території Росії.

Згодом у Москві прокотилися багатотисячні мітинги у підтримку Telegram. Протестувальники запускали білі паперові літачки в небо (символ месенджера) і скандували "Геть царя!".

Теги: Новини політики Новини Росії Telegram
Джерело: 24 Канал
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