Переработчики молока выступили против обязательного сбора, инициированного министром агрополитики

Предприятия молокоперерабатывающей промышленности не поддерживают инициативу Министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского относительно введения обязательного взноса на отраслевое финансирование программ продвижения молочной продукции в размере 0,5% от реализации.

Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на представителей отрасли. Последние отмечают, что никто даже не спросил их мнения.

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Первый заместитель председателя правления "Укрмолпром" Зинаида Карпенко отмечает, что подготовка законопроектов о введении обязательного взноса с переработчиков и импортеров молока велась без консультаций с представителями отрасли.

Наше мнение никто не спросил, когда создавались данные законопроекты. И мы не понимаем, как этот фонд будет продвигать молочную продукцию, что может для этого сделать репрезентативная межотраслевая организация, ведь в законопроекте функции ее размыты,

– заявила Зинаида Карпенко.

Главный исполнительный директор компании "Укрпродукт Груп" (ТМ "Наш молочник", "Molendam", "Наш сырок", "Фермерский" и др.) Александр Слипчук считает, что новый обязательный сбор с молокоперерабатывающих предприятий не нужен отрасли, а законопроект содержит значительные риски коррупции. Инициатива очень сырая, непрозрачная и не предусматривает ответственности лиц за собранные в фонд средства.

В этом виде она похожа больше не на то, что кто-то договорился "развести" переработчиков и импортеров молочной продукции на средства, привлекая к сбору таможенников и налоговиков. Такие "поборы в законе". Вижу ли я эффект от инициативы и для кого? Не вижу. Возникает вопрос – для кого этот сбор? Для директора фонда? Контроллеров из Минагрополитики? Никакой пользы отрасли это не принесет. Считайте, средства, выброшенные на ветер,

– отмечает Александр Слипчук.

Директор аналитического агентства "Инфагро" Василий Винтоняк, что предприятия-переработчики способны самостоятельно, без вмешательства чиновников и нового собрания, справиться в вопросах продвижения молочной продукции.

Переработчики сами могут создать себе фонд и распоряжаться теми средствами по своему усмотрению, не привлекая государственных регуляторов. Для этого есть профессиональные объединения. Они призваны размышлять над тем, куда направлять общие средства. И будь это прозрачный механизм со стороны инициаторов законопроекта, инициатива выглядела бы неплохо о создании такого отраслевого фонда. Но не в этом случае,

– считает эксперт.

В то же время Всеукраинский Аграрный Совет (ВАР) выступил с поддержкой проекта закона.