Перерегистрация авто: как это можно сделать, если владелец находится на фронте или за границей

В условиях войны владельцы транспортных средств чаще сталкиваются с ситуацией, когда не могут лично присутствовать при оформлении перерегистрации. В таких случаях процедура все же возможна – однако имеет свои нюансы и требует должным образом оформленных документов.

Министерство внутренних дел Украины в рамках проекта "Спроси у МВД" объяснило 24 Каналу, как можно перерегистрировать транспортное средство без личного присутствия и какие документы для этого нужны.

Как можно перерегистрировать авто с помощью приложения Дия?

В Министерстве внутренних дел объяснили, что перерегистрировать транспортное средство можно без личного присутствия продавца и покупателя в сервисном центре МВД. Для этого есть два удобных варианта.

Первый – продажа транспортного средства онлайн через приложение Дия. Услуга доступна для физических лиц, воспользоваться ею продавец может один раз в год.

У продавца в Дии должны быть следующие документы:

ID-карта (или загранпаспорт/вид на жительство) с зарегистрированным местом жительства;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации авто.

Транспортное средство проверяют в Едином государственном реестре транспортных средств. Если ограничений нет, договор купли-продажи поступает в сервисный центр МВД, где изготавливают свидетельство о регистрации транспортного средства на имя нового владельца и присваивают номерной знак (если выбран новый с серией DI),

– объяснили в МВД.

Там также отметили, что покупатель может самостоятельно выбрать формат свидетельства о регистрации – в виде пластикового документа или цифрового.

"Готовый пакет документов и/ или новый номерной знак (в случае заказа пластика и номера с серией DI) передается в ГП "Инфотех", которое организует доставку Укрпочтой", – отметили в министерстве.

Обратите внимание! Если вы выбрали новый номерной знак с серией DI – пользоваться авто можно после его получения, если оставили имеющийся закрепленный – сразу после отображения свидетельства в Дії.

Как еще можно оформить процедуру?

Другим вариантом перерегистрации автомобиля – оформить доверенность на уполномоченного представителя. Если владелец за границей, документ можно оформить у иностранного нотариуса или в консульстве Украины.

Если доверенность оформлена за границей у иностранного нотариуса, она подлежит апостилированию (для стран-участниц Гаагской конвенции), а на территории Украины – переводу на украинский язык с последующим нотариальным заверением. В случае оформления доверенности в консульском учреждении Украины за рубежом апостиль и перевод не нужны,

– объяснили в МВД.

В министерстве отметили, что уполномоченный представитель с доверенностью обращается в сервисный центр МВД, заключает договор купли-продажи от имени владельца и сразу перерегистрирует авто уже на покупателя.

"Если продавец находится в Украине (в частности на службе) и не может лично обратиться в сервисный центр МВД, доверенность оформляется у нотариуса – без апостиля и перевода", – рассказали в Министерстве внутренних дел.

Заметьте! Уполномоченный представитель, на которого оформлена доверенность, не может зарегистрировать транспортное средство на себя, поскольку действует от имени владельца.

Чтобы заключить договор купли-продажи, в сервисном центре МВД должны присутствовать две стороны – продавец и покупатель (или их представители). Поэтому в МВД рекомендуют заблаговременно оформлять доверенность минимум на двух человек, чтобы заключение сделки стало возможным.

