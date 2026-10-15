Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам стали одним из способов ослабить снабжение армии оккупантов топливом. Однако в последние дни новых атак на большие НПЗ не наблюдается, хотя Россия продолжает обстреливать украинскую энергетическую инфраструктуру.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, почему такой перерыв может угрожать Украине. Он также проанализировал ограничения Starlink, изменения на ключевых направлениях фронта и возможности украинских дронов в борьбе с российской авиацией.

Российские НПЗ получили время на восстановление

В ночь на 14 октября вновь поступали сообщения о взрывах в Ростовской области, вблизи Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. На расположенном рядом нефтяном терминале, который уже подвергался ударам, загорелись новые резервуары. Однако непосредственно по большим российским НПЗ, как отметил Свитан, новых атак не было с 10 октября.

Такой перерыв вызывает вопросы, ведь российские войска не прекращают атаковать украинские теплоэлектроцентрали, газовую инфраструктуру и другие энергетические объекты. В то же время в публичном пространстве не было сообщений о договоренностях, которые предполагали бы прекращение украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Удары по нефтеперерабатывающим заводам прекратили, а по нам летит, как и раньше. Более того, летит даже больше. И именно по теплоэлектроцентралям, по газоперекачивающей инфраструктуре, то есть по энергообъектам. Здесь даже никто не поднимал вопрос о прекращении ударов по российской нефтяной промышленности. По крайней мере, в информационном пространстве этого не было,

– подчеркнул Свитан.

Военный эксперт предположил, что причиной паузы может быть стремление украинского руководства избежать конфликта с Дональдом Трампом из-за его договоренностей относительно российского дизельного топлива. Однако существует ли соответствующий приказ и кто мог его отдать, ему неизвестно.

Среди возможных мотивов американского президента он назвал бизнес-интересы, связанные с российскими нефтяными компаниями. В частности, Свитан высказал предположение о потенциальной заинтересованности Трампа в активах "Лукойла", но признал, что не знает подробностей возможных переговоров и соглашений.

Наибольшую опасность военный эксперт видит в том, что поврежденные российские предприятия могут постепенно возобновить производство. По его приблизительной оценке, в России работали более 30 больших НПЗ: около десяти были выведены из строя, еще столько же ремонтировали, а остальные продолжали выпускать топливо.

Даже неделя без новых ударов может позволить части заводов продвинуться в восстановлении мощностей. Свитан сомневается, что дополнительный дизель Россия будет направлять прежде всего в Соединенные Штаты, где и без того достаточно собственного топлива.

Если сейчас неделю не будем наносить удары, то и та десятка, которая стоит, тоже начнет ремонтироваться. А та десятка, которая ремонтируется, запустится в производство. Куда пойдет дизельное топливо? Вы думаете, на американский рынок? Его там достаточно, оно там никому не нужно. Оно пойдет в российскую армию, это дизельное топливо,

– пояснил военный эксперт.

На американский рынок также могут поступать дополнительные объемы канадского дизеля, которые Свитан оценил примерно в миллион баррелей в сутки. Поэтому возобновление российского производства он связывает прежде всего с риском улучшения топливного обеспечения оккупационных войск.

Из-за этого больше всего вопросов у военного эксперта к командованию, ответственному за проведение боевых операций. Он считает необходимым объяснить причины прекращения атак на большие НПЗ, ведь удары по нефтеперерабатывающим заводам называет одним из главных механизмов ослабления российской армии.

Ограничения Starlink могут срывать операции ВСУ

Еще одной проблемой стали сообщения об изменениях в работе спутникового интернета Starlink. Советник по вопросам беспилотных систем Сергей Бескрестнов сообщил об ограничениях отдельных пакетов связи SpaceX, а Сергей Стерненко обратил внимание на отключение терминалов во время движения беспилотников на высокой скорости.

Сначала речь шла о скорости примерно 160 миль в час, при которой украинские дроны начали терять связь. Впоследствии появились сообщения о проблемах и на скоростях 60–70 миль в час. Для беспилотных систем, использующих Starlink при выполнении боевых задач, такие ограничения могут стать серьезным препятствием.

Свитан напомнил, что украинские военные проводили операции еще до появления спутникового интернета от SpaceX. Однако в нынешних условиях некоторые задачи, особенно наступательные, придется пересмотреть, если их выполнение зависит от стабильной связи.

Нам сейчас нужно просто продержаться хотя бы несколько недель. Это очень тяжело, это очень сложно, но нужно. Некоторые моменты, связанные, например, с наступательными операциями, в которых участвует Маск, просто прекратить, понимая, что они будут срываться,

– отметил Свитан.

Возможные изменения в сотрудничестве с американскими технологическими компаниями эксперт связывает с предстоящими выборами в Конгресс США. Он рассчитывает, что после голосования политическая ситуация может измениться, а американские законодатели получат больше возможностей влиять на решения администрации Трампа.

По его мнению, Илон Маск также вынужден учитывать позицию американских властей, поскольку деятельность его компаний зависит от отношений с государственными структурами. Поэтому Свитан не исключает возобновления полноценного сотрудничества, если после выборов изменится политический баланс в Вашингтоне.

Не менее острым остается вопрос своевременного предупреждения о баллистических атаках. После ударов по Киеву разгорелась дискуссия о задержках сигналов воздушной тревоги, а представитель Воздушных сил Юрий Игнат объяснял, что во время одной из атак предупреждения не было, тогда как во время следующей оно поступало.

Свитан обратил внимание, что жители городов вблизи линии фронта давно живут в условиях ограниченного времени для реагирования на ракетную угрозу. Ситуацию в Киеве он сравнил с трудностями, с которыми постоянно сталкиваются Харьков, Днепр и Херсон.

Мы уже пятый год в других городах живем в таком же режиме, без "Патриотов", без реального прикрытия. У нас только Киев был прикрыт. Сейчас просто Киев становится на один уровень с Харьковом, Днепром и Херсоном. Ничего необычного в этом смысле, по крайней мере, нет. Надо просто приспособиться к этим условиям,

– сказал военный эксперт.

В то же время Свитан не привел подтверждений того, что проблемы с оповещением были вызваны намеренным ограничением американских разведданных. Он предположил, что трудности с передачей информации могут сохраняться некоторое время, пока не изменится политическая ситуация в США.

Важную роль в дальнейшей поддержке Украины военный эксперт отводит Конгрессу. Особенно эффективными могут оказаться механизмы влияния на администрацию во время принятия американского бюджета на следующий год, когда законодатели будут иметь возможность поднимать вопросы военного и технологического сотрудничества с Украиной.

Контрудары в районе Лимана разрушают планы России

Украинские военные продолжают контратакующие действия на севере Донецкой области, где российское командование ранее рассчитывало создать угрозу окружения Славянско-Краматорской агломерации. Командующий Третьим армейским корпусом Андрей Билецкий и аналитический проект DeepState сообщили об изменениях линии фронта, в частности в районе Зеленой Долины и Колодцев.

Речь идет почти о 100 квадратных километрах территории, на которой украинские войска добились успехов. Свитан положительно оценил действия Третьего армейского корпуса, который сокращает российский выступ к северу от Лимана и постепенно выравнивает линию боевого столкновения.

Уменьшение протяженности фронта позволяет украинским войскам сосредоточить больше сил на более коротком участке обороны. Это создает более благоприятные условия для сдерживания российских атак и возможного дальнейшего продвижения.

Выравнивают фронт. Правильно делают. Во-первых, срезание такого выступления уменьшает ширину фронта, наверное, почти вдвое. А если уменьшается ширина фронта, то плотность наших войск возрастает, и в принципе появляется возможность вытеснить россиян за Черный Жеребец,

– пояснил Свитан.

Дальнейшие действия будут зависеть от соотношения сил и особенностей местности. Следующим естественным рубежом после Черного Жеребца является река Красная, но поспешное продвижение в ее направлении может создать дополнительные риски для украинских подразделений.

Хотя Черный Жеребец – небольшая река, плотины и озера на отдельных участках затрудняют передвижение войск. Поэтому важно не только продвинуться вперед, но и выбрать позиции, с которых можно будет сдерживать возможные контратаки российских резервов.

Наиболее целесообразным вариантом на нынешнем этапе Свитан считает закрепление на выгодном рубеже и подготовку оборонительных позиций. В то же время он подчеркнул, что это его собственное видение ситуации, основанное на географии местности, а не на информации о планах украинского командования.

Оптимальный вариант на данном этапе – выйти на Черный Жеребец, закрепиться, создать фортификационные сооружения и встретить основной наступательный потенциал российских резервов на лучших позициях. Скорее всего, так и будет. Это логика процесса, это не инсайдерская информация, а просто попытка проанализировать обстановку на поле боя,

– подчеркнул военный эксперт.

Сложности возникают у россиян и на Оскольском направлении. Украинские подразделения, в частности "Хартия", давят на оккупантов, которые пытаются удержаться на правом берегу реки. Для российских сил отход за Оскол мог бы означать возвращение на более выгодный оборонительный рубеж.

Свитан не исключает, что к концу года или к завершению нынешней военной кампании Силы обороны смогут удерживать правый берег Оскола и выйти на правый берег Черного Жеребца. Такое развитие событий может лишить Россию возможности в ближайшее время реализовать первоначальный план окружения Славянска и Краматорска.

Это практически нивелирует стратегическую перспективу окружения Славянска и Краматорска в ближайшее время. Вот чем занялась "тройка". Почему это очень важно? С одной стороны, вроде бы тактические действия, но они приводят к серьезным стратегическим просчетам российского штаба,

– пояснил Свитан.

Российский план наступления в значительной степени зависел от возможности перерезать связь Славянска с Изюмом. Дальнейшие действия оккупантов к югу и юго-западу от агломерации строились с учетом этого замысла, но украинские контрудары заставляют российское командование пересматривать свои планы.

Одним из возможных вариантов для оккупантов остается наступление в направлении Славянска со стороны Бахмута и Константиновки. Однако украинские военные уже имеют на этих участках подготовленные оборонительные позиции, которые могут существенно затруднить фронтальные атаки.

Важной остается и ситуация вблизи Доброполья, где украинские силы препятствуют продвижению российских войск к Краматорску и Дружковке. Между Добропольем и Константиновкой действуют подразделения "Азова", расположение которых Свитан оценил как выгодное с точки зрения обороны и сдерживания российского наступления.

Из-за этого оккупанты могут оказаться вынужденными продвигаться между украинскими группировками, рискуя попасть под удары с флангов. Военный эксперт сравнил такую ситуацию с проблемами, с которыми россияне уже сталкивались в районе Святогорска во время попыток окружить Лиман.

Несмотря на украинские успехи, угроза дальнейших атак сохраняется. Российское командование, как прогнозирует Свитан, продолжит использовать имеющуюся технику и личный состав, особенно если топливное обеспечение оккупационных подразделений не будет подвергаться новым ограничениям.

Они будут пытаться наступать, будут гибнуть в больших количествах, будут давить. А тем более, если мы не будем наносить удары по российской нефтяной промышленности, топливо у них будет. Всю технику, которую они вывели, будут бросать в бой, никто ее хранить не будет. Если есть топливо, если есть кому сесть на броню, они будут ее бросать в бой,

– предупредил Свитан.

На южном направлении россияне также сталкиваются с трудностями. Украинские подразделения, по оценке эксперта, существенно ограничили их возможности продвигаться в направлении Покровского на границе Днепропетровской области.

В Запорожской области опасными остаются участки вблизи Гуляйполя, Орехова и Степногорска. Однако значительное расстояние от основных российских баз снабжения и работа украинских беспилотных систем по логистике могут сдерживать продвижение оккупантов.

Наибольшую угрозу Свитан видит в возможном прямом ударе по Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации с юга и юго-запада, в частности со стороны Часового Яра, Константиновки, Бахмута и Мирнограда. На этом направлении, по его оценке, российское командование сосредоточило более 100 тысяч военных.

Особенно напряженной в ближайшее время может оставаться ситуация в районе Доброполья. Россияне будут пытаться ослабить украинские позиции, которые создают угрозу для их фланга во время возможного наступления на Константиновку и Дружковку.

Удары по дата-центрам могут нанести России значительные потери

Российская армия зависит от поставок топлива, поэтому Свитан считает удары по нефтеперерабатывающим заводам одним из важнейших направлений ослабления оккупантов. В то же время украинские дроны могут поражать и другие объекты, обеспечивающие работу российской экономики и военной инфраструктуры.

Среди них – нефтяные терминалы, объекты перевалки и хранения топлива. Военный эксперт упомянул Новороссийск, Приморск и нефтеперекачивающую инфраструктуру в районе Самары, однако подчеркнул, что атаки на такие объекты не должны заменять системное поражение НПЗ.

То, что производят нефтеперерабатывающие заводы, помимо того, что идет на экспорт, питает и российскую армию. Армия движется на дизеле, на топливе. Топливо – это кровь для любой армии. Нет топлива – армия остановилась. Поэтому важно на первое место ставить нефтепереработку, затем нефтеперевалку,

– пояснил Свитан.

Еще одним важным направлением стали атаки на российские дата-центры. В частности, сообщалось об ударе по объекту, связанному со "Сбербанком", в Саратовской области. Свитан считает, что централизация цифровых систем делает Россию уязвимой для повреждения больших центров обработки данных.

В отличие от более рассредоточенной украинской цифровой инфраструктуры, российские информационные системы, как предполагает эксперт, в значительной степени зависят от ограниченного количества больших вычислительных комплексов. Их работа может быть связана с финансовыми операциями, железнодорожными перевозками, энергетикой и другими важными отраслями.

По дата-центрам ударили – отлично. Вот это именно то, что нужно было делать. Россияне сами показали, куда нужно бить, когда начали наносить удары по нашим дата-центрам. Просто они у нас рассредоточены, у нас нет такой проблемы, как у россиян. А когда мы начали наносить по ним удары, у них обвалилось практически все,

– заявил военный эксперт.

Свитан предположил, что в России есть примерно пять-семь больших вычислительных комплексов, на которых сосредоточена значительная часть цифровой информации. По его оценке, часть этих объектов уже подверглась ударам, однако точные масштабы повреждений и последствия для работы связанных систем остаются неизвестными.

Особенно ощутимыми, по его мнению, могут быть проблемы в финансовой сфере. Повреждение инфраструктуры, обеспечивающей доступ к электронным банковским данным, способно временно затруднить проведение операций и работу финансовых сервисов.

В то же время Свитан не предлагает отказываться от ударов по нефтепереработке в пользу цифровой инфраструктуры. Он считает, что атаки на дата-центры могут дополнять кампанию по ослаблению России, но именно производство топлива напрямую влияет на способность ее армии вести боевые действия.

Дроны-перехватчики могут стать угрозой для российских вертолетов

Украинские беспилотные системы все чаще используются не только против наземной техники, но и для поражения воздушных целей. В ходе беседы упоминалась успешная атака FPV-дроном на российский вертолет, которая потребовала высокого уровня подготовки оператора.

Поражение вертолета отличается от атаки на наземную цель из-за особенностей его полета. Работа несущего винта создает мощные воздушные потоки, которые могут влиять на движение небольшого беспилотника, поэтому оператор должен хорошо понимать возможности своей техники и особенности воздушной цели.

Сложно, однозначно. Сама по себе эта машина держится в воздухе благодаря движению лопастей. Поверхность, которую они охватывают, достаточно большая, практически не дает возможности приблизиться. Здесь играет роль аэродинамика движения лопастей. Очень сложно, это требует серьезной подготовки. И вот как раз выполнили эту задачу,

– пояснил Свитан.

Для противодействия российским вертолетам более перспективными могут оказаться специализированные дроны-перехватчики. Они отличаются от обычных FPV-дронов своими характеристиками и могут быть более эффективными при работе против воздушных целей.

В то же время вертолеты имеют различные конструкции, которые влияют на особенности их полета. Поэтому применение беспилотных систем против таких целей требует соответствующей подготовки операторов.

Для дрона-перехватчика вертолет – лучшая цель. Просто нужно знать механизм, и у каждого вертолета свои особенности. У коаксиальных – одна конструкция, у вертолетов с хвостовой балкой – другая. То есть там разные механизмы,

– отметил военный эксперт.

Свитан считает, что возможности дронов-перехватчиков не ограничиваются противовоздушной обороной. Он предположил, что в дальнейшем такие системы могут использоваться и для противодействия российской авиации на большем расстоянии, в частности с применением беспилотных платформ, которые будут обеспечивать связь.

Для реализации подобных технологий необходима стабильная передача сигнала управления, поэтому доступ к спутниковому интернету остается важным вопросом. Свитан не исключает, что соответствующие разработки уже ведутся, а имеющиеся беспилотные системы со временем получат новые способы применения.

Свитан о паузе в ударах по НПЗ России: смотрите видео