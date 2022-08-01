"Краковец" открыли для легковых автомобилей

Ранее в "Краковце" увеличили количество полос для грузовиков. В МВД подчеркнули, что возобновлено движение легковых автомобилей на выезд в Польшу с 08:00.

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Для пересечения границы легковыми авто здесь установлены 6 павильонов погранично-таможенного контроля и обустроены покрытия для комфортного пересечения границы гражданами.

Также отмечается, что устройство терминала для пропуска пассажирских автобусов продолжается. О возобновлении движения автобусов на выезд в Польшу в пункте пропуска "Краковец" будет сообщено дополнительно.

Обратите внимание: в пункте пропуска увеличили количество полос для грузовиков – с 4 до 10. Обновление "Краковца" является первым этапом проекта "Открытая граница", о котором договорились президент Украины и Польши. В дальнейшем планируют построить 5 пунктов для грузовиков и построить новый автобусный терминал.

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