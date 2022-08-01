"Краківець" відкрили для легкових автомобілів

Раніше у "Краковці" збільшили кількість смуг для вантажівок. В МВС підкреслили, що відновлено рух легковиків на виїзд до Польщі з 08:00.

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Для перетину кордону легковими авто тут встановлено 6 павільйонів прикордонно-митного контролю та облаштовано накриття для комфортного перетину кордону громадянами.

Також зазначається, що облаштування термінала для пропуску пасажирських автобусів триває. Про відновлення руху автобусів на виїзд до Польщі у пункті пропуску "Краківець" буде повідомлено додатково.

Зауважте: у пункті пропуску збільшили кількість смуг для вантажівок – з 4 до 10. Оновлення "Краківця" є першим етапом проєкту "Відкритий кордон", про який домовились президент України та Польщі. Надалі планують спорудити 5 пунктів для вантажівок, й збудувати новий автобусний термінал.

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