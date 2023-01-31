Соответствующее решение было принято 27 января. Детальнее о том, как уехать украинцам за границу на лечение, – читайте далее в материале.

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Как украинцы могут выехать на лечение за границу

Если пациенты нуждаются в длительной или дорогостоящей медицинской помощи, а также в получении медицинских услуг, предоставление которых в настоящее время в Украине ограничено, они могут направляться на лечение за пределы нашей страны.

Для этого необходимо иметь при себе документы, подтверждающие право на выезд и въезд в Украину. Также пропуск за границу осуществляется на основании письма министра здравоохранения Украины о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение.

Отметим, что соответствие критериям направления за границу для лечения во время действия военного положения подтверждается формой первичной учетной документации № 027/о "Выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного", заполненной врачом. Выезд таких лиц разрешается в сопровождении одного из членов семьи – родителей, мужа или жены, детей.

Украинские чиновники не смогут выехать за границу

Теперь пересекать границу чиновники могут только с целью служебной командировки. Для этого им нужно за три дня до выезда подавать соответствующие обращения в ГПСУ. Это касается, в частности, народных депутатов, судей, прокуроров, а также работников, забронированных органами госвласти на период мобилизации.

Кстати, соответствующий запрет касается как мужчин, так и женщин.