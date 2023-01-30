Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. Напомним, что ранее Правительство запретило чиновникам выезжать за границу без уважительных причин.

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Украинские чиновники не смогут выехать за границу

Теперь пересекать границу чиновники могут только с целью служебной командировки. Для этого им нужно за три дня до выезда подавать соответствующие обращения в ГПСУ. Это касается, в частности, народных депутатов, судей, прокуроров, а также работников, забронированных органами госвласти на период мобилизации.

Соответствующий запрет касается как мужчин, так и женщин. Исключения могут быть только для определенных категорий:

для женщин или родителей-одиночек для посещения детей за границей в исключительных случаях при наличии необходимых документов;

для лечения за границей;

на основании отдельного решения главы ГПСУ в случае смерти членов семей за границей.

Полный перечень госслужащих, которые не могут выехать за границу

члены Кабмина, первые заместители и заместители министров, госсекретарь Кабмина, его первый заместитель и заместители, государственные секретари министерств,

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители,

руководитель аппарата Верховной Рады, его первый заместитель и заместители, народные депутаты, уполномоченный Верховной Рады по правам человека и его представители,

руководитель Офиса Президента и его заместители, руководители других вспомогательных органов и служб, образованных президентом, и их заместители,

глава СБУ, его первый заместитель и заместители,

председатель и члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию, председатель и члены счетной палаты, председатель и члены ЦИК, председатели и члены других государственных коллегиальных органов,

секретарь СНБО, его первый заместитель и заместители,

глава Нацбанка, его первый заместитель и заместители,

постоянный представитель президента в Крыму и его заместители, главы местных госадминистраций, их первые заместители и заместители,

судьи Конституционного Суда, судьи, прокуроры, руководители других государственных органов и их заместители,

депутаты местных советов, а также руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, руководители государственных предприятий и их заместители.

Обратите внимание! В местных советах насчитывается 15 тысяч женщин, 9 тысяч из них – в сельских советах. Поэтому им также запрещено выезжать за границу.

В ВСУ назвали причины текущей мобилизации

Недавно начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины полковник Роман Горбач рассказал, что сейчас нет никаких волн мобилизации.

По его словам, в настоящее время в ВСУ нужны специалисты, как на новые образцы вооружения, которые нам дают партнеры, так и для пополнения потерь. Горбач объяснил, что в первую очередь мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям.

Горбач подчеркнул, что личный состав, ранее не проходивший службу, может быть призван только в учебные центры, где их будут учить по определенным специальностям. Только после этого они прибывают в воинскую часть.