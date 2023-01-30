Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що раніше Уряд заборонив чиновникам виїжджати за кордон без поважних причин.

Важливо Що загрожує чоловікам, які виїхали за кордон незаконно: пояснення юриста

Українські чиновники не зможуть виїхати за кордон

Тепер перетинати кордон чиновники можуть лише з метою службового відрядження. Для цього їм потрібно за три дні до виїзду подавати відповідні звернення до ДПСУ. Це стосується, зокрема, народних депутатів, суддів, прокурорів, а також працівників, заброньованих за органами держвлади на період мобілізації.

Відповідна заборона стосується як чоловіків, так і жінок. Винятки можуть бути лише для певних категорій:

для жінок або батьків-одинаків для відвідування дітей за кордоном у виняткових випадках за наявності необхідних документів;

для лікування за кордоном;

на підставі окремого рішення голови ДПСУ у разі смерті членів сімей за кордоном.

Повний перелік держслужбовців, які не можуть виїхати за кордон

члени Кабміну, перші заступники та заступники міністрів, держсекретар Кабміну, його перший заступник та заступники, державні секретарі міністерств,

керівники центральних органів виконавчої влади, їхні перші заступники та заступники,

керівник апарату Верховної Ради, його перший заступник та заступники, народні депутати, уповноважений Верховної Ради з прав людини та його представники,

керівник Офісу Президента та його заступники, керівники інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їхні заступники,

голова СБУ, його перший заступник та заступники,

голова та члени Нацради з питань телебачення і радіомовлення, голова та члени рахункової палати, голова та члени ЦВК, голови та члени інших державних колегіальних органів,

секретар РНБО, його перший заступник та заступники,

голова Нацбанку, його перший заступник та заступники,

постійний представник президента в Криму та його заступники, голови місцевих держадміністрацій, їхні перші заступники та заступники,

судді Конституційного Суду, судді, прокурори, керівники інших державних органів та їхні заступники,

депутати місцевих рад, а також керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, керівники державних підприємств та їхні заступники.

Зверніть увагу! У місцевих радах налічується 15 тисяч жінок, 9 тисяч з них – у сільських радах. Тому їм також заборонено виїжджати за кордон.

У ЗСУ назвали причини поточної мобілізації

Нещодавно начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач розповів, що наразі немає ніяких хвиль мобілізації.

За його словами, наразі в ЗСУ потрібні фахівці, як на нові зразки озброєння, які нам дають партнери, так і для поповнення втрат. Горбач пояснив, що у першу чергу мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями.

Горбач наголосив, що особовий склад, який раніше не проходив службу, може бути призваними тільки в навчальні центри, де їх будуть вчити за визначеними спеціальностями. Тільки після цього вони прибувають до військової частини.