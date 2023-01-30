Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що раніше Уряд заборонив чиновникам виїжджати за кордон без поважних причин.

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Українські чиновники не зможуть виїхати за кордон

Тепер перетинати кордон чиновники можуть лише з метою службового відрядження. Для цього їм потрібно за три дні до виїзду подавати відповідні звернення до ДПСУ. Це стосується, зокрема, народних депутатів, суддів, прокурорів, а також працівників, заброньованих за органами держвлади на період мобілізації.

Відповідна заборона стосується як чоловіків, так і жінок. Винятки можуть бути лише для певних категорій:

  • для жінок або батьків-одинаків для відвідування дітей за кордоном у виняткових випадках за наявності необхідних документів;
  • для лікування за кордоном;
  • на підставі окремого рішення голови ДПСУ у разі смерті членів сімей за кордоном.

Повний перелік держслужбовців, які не можуть виїхати за кордон

  • члени Кабміну, перші заступники та заступники міністрів, держсекретар Кабміну, його перший заступник та заступники, державні секретарі міністерств,
  • керівники центральних органів виконавчої влади, їхні перші заступники та заступники,
  • керівник апарату Верховної Ради, його перший заступник та заступники, народні депутати, уповноважений Верховної Ради з прав людини та його представники,
  • керівник Офісу Президента та його заступники, керівники інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їхні заступники,
  • голова СБУ, його перший заступник та заступники,
  • голова та члени Нацради з питань телебачення і радіомовлення, голова та члени рахункової палати, голова та члени ЦВК, голови та члени інших державних колегіальних органів,
  • секретар РНБО, його перший заступник та заступники,
  • голова Нацбанку, його перший заступник та заступники,
  • постійний представник президента в Криму та його заступники, голови місцевих держадміністрацій, їхні перші заступники та заступники,
  • судді Конституційного Суду, судді, прокурори, керівники інших державних органів та їхні заступники,
  • депутати місцевих рад, а також керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, керівники державних підприємств та їхні заступники.

У ЗСУ назвали причини поточної мобілізації

Нещодавно начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач розповів, що наразі немає ніяких хвиль мобілізації.

За його словами, наразі в ЗСУ потрібні фахівці, як на нові зразки озброєння, які нам дають партнери, так і для поповнення втрат. Горбач пояснив, що у першу чергу мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями.

Горбач наголосив, що особовий склад, який раніше не проходив службу, може бути призваними тільки в навчальні центри, де їх будуть вчити за визначеними спеціальностями. Тільки після цього вони прибувають до військової частини.