Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що раніше Уряд заборонив чиновникам виїжджати за кордон без поважних причин.
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Українські чиновники не зможуть виїхати за кордон
Тепер перетинати кордон чиновники можуть лише з метою службового відрядження. Для цього їм потрібно за три дні до виїзду подавати відповідні звернення до ДПСУ. Це стосується, зокрема, народних депутатів, суддів, прокурорів, а також працівників, заброньованих за органами держвлади на період мобілізації.
Відповідна заборона стосується як чоловіків, так і жінок. Винятки можуть бути лише для певних категорій:
- для жінок або батьків-одинаків для відвідування дітей за кордоном у виняткових випадках за наявності необхідних документів;
- для лікування за кордоном;
- на підставі окремого рішення голови ДПСУ у разі смерті членів сімей за кордоном.
Повний перелік держслужбовців, які не можуть виїхати за кордон
- члени Кабміну, перші заступники та заступники міністрів, держсекретар Кабміну, його перший заступник та заступники, державні секретарі міністерств,
- керівники центральних органів виконавчої влади, їхні перші заступники та заступники,
- керівник апарату Верховної Ради, його перший заступник та заступники, народні депутати, уповноважений Верховної Ради з прав людини та його представники,
- керівник Офісу Президента та його заступники, керівники інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їхні заступники,
- голова СБУ, його перший заступник та заступники,
- голова та члени Нацради з питань телебачення і радіомовлення, голова та члени рахункової палати, голова та члени ЦВК, голови та члени інших державних колегіальних органів,
- секретар РНБО, його перший заступник та заступники,
- голова Нацбанку, його перший заступник та заступники,
- постійний представник президента в Криму та його заступники, голови місцевих держадміністрацій, їхні перші заступники та заступники,
- судді Конституційного Суду, судді, прокурори, керівники інших державних органів та їхні заступники,
- депутати місцевих рад, а також керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, керівники державних підприємств та їхні заступники.
У ЗСУ назвали причини поточної мобілізації
Нещодавно начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач розповів, що наразі немає ніяких хвиль мобілізації.
За його словами, наразі в ЗСУ потрібні фахівці, як на нові зразки озброєння, які нам дають партнери, так і для поповнення втрат. Горбач пояснив, що у першу чергу мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями.
Горбач наголосив, що особовий склад, який раніше не проходив службу, може бути призваними тільки в навчальні центри, де їх будуть вчити за визначеними спеціальностями. Тільки після цього вони прибувають до військової частини.