Как пересекают границу с Польшей на пешем пункте "Шегини": видео

Пеший переход границы на контрольно-пропускном пункте "Шегини – Медика" работает уже двое суток – с 16 мая. За это время в Украину пешком вернулись уже почти три тысячи человек.

Во второй день работы пункта желающих пересечь здесь границу было вдвое больше, чем в первый – тысяча восемьсот человек. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

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Это единственный пункт пропуска на украинском-польской рубеже, где оборудован пеший переход. К решению правительства об открытии этого пункта пропуска попасть в Украину пешком было невозможно.

"Шегини" оборудованы и для пересечения границы на авто, однако пока этого не позволяют сделать, поскольку польская сторона не возобновила работу для обеспечения автомобильного пересечения.

Отметим, что ситуация на границе остается спокойной: ажиотажа нет. Всем, кто прибывает в КПП, меряют температуру. После попадания в Украину, граждане должны 14 дней провести в самоизоляции.

Сколько пунктов пропуска с Польшей сейчас открыты?

Сейчас на границе с Польшей функционируют четыре пункта пропуска: "Ягодин", "Краковец", "Рава-Русская" и "Шегини". В первых троих пунктах пропуска из этого перечня пропускают только лиц, которые едут автотранспортом.

Как люди пересекают границу на КПП "Шегини" – смотрите видео пограничников