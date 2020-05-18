Як перетинають кордон з Польщею на пішому пункті "Шегині": відео

Піший перехід кордону на контрольно-перепускному пункті "Шегині – Медика" працює вже дві доби – з 16 травня. За цей час в Україну пішки повернулися вже майже три тисячі осіб.

У другий день роботи пункту охочих перетнути тут кордон було вдвічі більше, ніж у перший – одна тисяча вісімсот осіб. Про це повідомляють на сайті Державної прикордонної служби.

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Це єдиний пункт пропуску на українсько-польському рубежі, де обладнаний піший перехід. До рішення уряду про відкриття цього пункту пропуску потрапити в Україну пішки було неможливо.

"Шегині" обладнані і для перетину кордону на авто, однак поки цього не дозволяють зробити, оскільки польська сторона не відновила роботу для забезпечення автомобільного перетину.

Зазначимо, що ситуація на кордоні залишається спокійною: ажіотажу немає. Усім, хто прибуває до КПП, міряють температуру. Опісля потрапляння в Україну, громадяни із-за повинні 14 днів провести в самоізоляції.

Скільки пунктів пропуску із Польщею зараз відкриті?

Наразі на кордоні з Польщею функціонують чотири пункти пропуску: "Ягодин", "Краківець", "Рава-Руська" та "Шегині". У перших троьх пунктах пропуску із цього переліку пропускають лише осіб, які їдуть автотранспортом.

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