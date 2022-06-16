Куда именно нужно за ней обращаться 15 июня рассказала министерша социальной политики Марина Лазебная. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ее включение в эфире Национального телемарафона.

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Куда обращаться с помощью переселенцев

Министерша рассказала, что прежде всего переселенцы должны обращаться в общину, куда они переехали. В любой территориальной общине есть социальные работники или даже целые отделы, занимающиеся соцподдержкой.

Именно местные власти должны знать нужды жителей, в том числе перемещенных. Продуктовые или санитарно-гигиенические наборы, лекарства или услуги – это власть на местах должна знать потребности и реагировать,

– сказала Лазебна.

Однако она добавила, что часто власти не могут справиться с этим, для этого есть региональный уровень и Министерство социальной политики. Они помогают в решении большинства проблем с поддержкой.

Как получить справку ВПЛ и приложения Действие

Для того чтобы стать получателем социальных выплат и помощи, переселенцы должны иметь справку внутренне перемещенного лица. Ее можно обычным методом в органах местной власти. Однако недавно появилась такая возможность и у Действия. С помощью программы получение документа гораздо проще, поскольку не требует стояния в очередях, а также нет лишней бюрократии. Через несколько шагов переселенец может подать заявку и получить справку уже в течение нескольких дней.

Для получения справки ВПЛ в Действии нужно перейти в раздел Услуги – Получить статус ВПЛ. Там уже происходит подача заявки, где нужно указать следующие сведения о себе:

текущее местонахождение (подтверждается с помощью геолокации);

данные своих детей, находящихся с вами; также это распространяется на несовершеннолетних, которые официально находятся под вашей опекой.

данные вашей карты есть Поддержки ;

потребности в месте пребывания (в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарной помощи и т.д.).

Помощь внутренним переселенцам: ответ на 5 актуальных вопросов

Примите во внимание! Услуга получения справки ВПЛ доступна украинцам, переместившимся с территорий общин, расположенных в районах проведения боевых действий. Также это распространяется на выехавших с оккупированных территорий.

Недавно увеличили бюджет поддержки

31 мая в Верховной Раде поддержали изменения в государственный бюджет. В них предусмотрели увеличение расходов в общей сложности более 287 миллиардов гривен. Из этой суммы 5,8 миллиарда направили на помощь по программе Поддержка.

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