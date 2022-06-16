Куди саме потрібно по неї звертатися 15 червня розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на її включення в ефірі Національного телемарафону.

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Куди звертатися за допомогою переселенцям

Міністерка розповіла, що передусім переселенці мають звертатися в громаду, куди вони переїхали. У будь-якій територіальній громаді є соціальні працівники чи навіть цілі відділи, що займаються соцпідтримкою.

Саме місцева влада має знати потреби мешканців, у тому числі переміщених. Продуктові чи санітарно-гігієнічні набори, ліки чи послуги – це влада на місцях має знати потреби та реагувати,

– сказала Лазебна.

Проте вона додала, що часто влада не може справитися з цим, для того є регіональний рівень і Міністерство соціальної політики. Вони допомагають у розв'язанні більшості проблем із підтримкою.

Як отримати довідку ВПО і додатку Дія

Для того, щоб стати отримувачем соціальних виплат і допомоги, переселенці повинні мати довідку внутрішньо переміщеної особи. Її можна традиційним способом в органах місцевої влади. Проте нещодавно з'явилася така можливість і в Дії. За допомогою програми отримання документа значно простіше, оскільки не потребує стояння в чергах, а також немає зайвої бюрократії. За кілька кроків переселенець може подати заявку та отримати довідку вже протягом кількох днів.

Для одержання довідки ВПО в Дії, потрібно перейти в розділ Послуги – Отримати статус ВПО. Там вже відбувається подача заявки, де потрібно вказати такі дані про себе:

поточне місце перебування (підтверджується за допомогою геолокації);

дані своїх дітей, що перебувають з вами; також це поширюється на неповнолітніх, які офіційно перебувають під вашою опікою.

дані вашої картки єПідтримки;

потреби на місці перебування (в медичному обслуговуванні, освіті або гуманітарній допомозі тощо).

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Зауважте! Послуга отримання довідки ВПО доступна українцям, які перемістилися з територій громад, які розташовані у районах проведення бойових дій. Також це поширюється на тих, хто виїхав з окупованих територій.

Нещодавно збільшили бюджет єПідтримки

31 травня у Верховній Раді підтримали зміни до державного бюджету. У них передбачили збільшення витрат загалом на понад 287 мільярдів гривень. Із цієї суми 5,8 мільярда спрямували на допомогу за програмою єПідтримка.

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