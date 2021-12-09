Благодаря изменениям, можно обойтись без дополнительной подачи заявления и других документов. Необходим только доступ к электронной базе.

Заметьте За поддержку агрессивных действий России – ответственность: Кабмин одобрил законопроекты

Все необходимые документы уполномоченные органы получат без участия заявителя. Между тем уведомление об изменении фактического места жительства или пребывания достаточно будет подать через Дия.

Заседание Кабмина 9 декабря: главное

Во время заседания 9 декабря чиновники приняли ряд приоритетных решений. В частности, создали комиссию по расследованию ДТП в Черниговской области. Жуткая трагедия, которая произошла 7 декабря, унесла жизни 13 человек.

Отчитаться о результатах работы комиссия должна до 31 января 2022 года.

Кроме того, Кабмин принял решение о введении накопительной пенсии для работников предприятий большой приватизации. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, взносы составят не менее 4% от зарплаты.

Также говорилось об увеличении бюджета Пенсионного фонда Украины на 4 миллиарда 300 миллионов гривен.

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