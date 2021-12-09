Завдяки змінам, можна обійтися без додаткового подання заяви та інших документів. Необхідний лише доступ до електронної бази.

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Усі необхідні документи уповноважені органи отримають без участі заявника. Тим часом повідомлення про зміну фактичного місця проживання або перебування достатньо буде подати через Дію.

Засідання Кабміну 9 грудня: головне

Під час засідання 9 грудня урядовці ухвалили низку пріоритетних рішень. Зокрема, створили комісію з розслідування ДТП на Чернігівщині. Моторошна трагедія, яка сталася 7 грудня, забрала життя 13 людей.

Відзвітувати про результати роботи комісія має до 31 січня 2022 року.

Окрім того, Кабмін ухвалив рішення про введення накопичувальної пенсії для працівників підприємств великої приватизації. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, внески становитимуть не менше, ніж 4% від зарплати.

Також мовилося про збільшення бюджету Пенсійного фонду України на 4 мільярди 300 мільйонів гривень.

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