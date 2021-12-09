Завдяки змінам, можна обійтися без додаткового подання заяви та інших документів. Необхідний лише доступ до електронної бази.
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Усі необхідні документи уповноважені органи отримають без участі заявника. Тим часом повідомлення про зміну фактичного місця проживання або перебування достатньо буде подати через Дію.
Засідання Кабміну 9 грудня: головне
- Під час засідання 9 грудня урядовці ухвалили низку пріоритетних рішень. Зокрема, створили комісію з розслідування ДТП на Чернігівщині. Моторошна трагедія, яка сталася 7 грудня, забрала життя 13 людей.
- Відзвітувати про результати роботи комісія має до 31 січня 2022 року.
- Окрім того, Кабмін ухвалив рішення про введення накопичувальної пенсії для працівників підприємств великої приватизації. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, внески становитимуть не менше, ніж 4% від зарплати.
- Також мовилося про збільшення бюджету Пенсійного фонду України на 4 мільярди 300 мільйонів гривень.
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