В Украине наработан целый ряд механизмов компенсации средств как ВПЛ, так и тем, кто им помогает. Так, уже в октябре вырастет сумма, которую будут получать те, кто приютил у себя переселенцев.

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Финансовая помощь вырастет вдвое

Увеличение материальной помощи удалось реализовать благодаря международным партнерам. Так, 6 сентября украинское правительство заключило обновленный Меморандум с Обществом Красного Креста Украины. Соответствующей договоренности удалось достичь благодаря содействию Минреинтеграции.

Этот Меморандум существенно увеличил размер выплаты для тех, кто принял у себя переселенцев. Речь идет о гражданах, которые предоставили жилье в рамках программы "Убежище".

Что предусматривает программа "Убежище". В ее рамках государство предоставляет компенсацию за жилищно-коммунальные услуги. Денежные средства получают те, кто приютил у себя вынужденно перемещенных лиц с временно оккупированных территорий или зон, где ведутся боевые действия.

Заметим, что ранее компенсировали по 450 гривен за каждого человека в месяц. А уже с 1 октября государство будет выделять по 900 гривен.

В Украине – новая схема начисления субсидий и льгот

Министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что в Украине ввели новую схему начисления субсидий и льгот. Это сделали прежде всего для переселенцев, ведь на временно оккупированных территориях уничтожали реестры. И это делали не просто так, а чтобы спасти льготников, среди которых были и ветераны АТО/ООС.

Согласно новому алгоритму действий, чтобы получить льготы и субсидии, ВПЛ должен обратиться в ЦНАП по новому месту жительства. Уже после этого заявку отправляют в Пенсионный фонд.

Сама же обработка запроса теперь будет гораздо быстрее. А все потому, что не нужно будет сверять данные из района. Так что сразу же сотрудники будут формировать выплатную ведомость. А уже после этого средства будут оперативнее попадать на счета нуждающихся.

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