В Україні напрацьована ціла низка механізмів компенсації коштів як ВПО, так і тим, хто їм допомагає. Так, вже у жовтні зросте сума, яку отримуватимуть ті, хто прихистив у себе переселенців.

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Фінансова допомога зросте удвічі

Збільшення матеріальної допомоги вдалося реалізувати завдяки міжнародним партнерам. Так, 6 вересня український уряд уклав оновлений Меморандум з Товариством Червоного Хреста України. Відповідної домовленості вдалося досягнути завдяки сприянню Мінреінтеграції.

Цей Меморандум суттєво збільшив розмір виплати для тих, хто прихистив у себе переселенців. Мовиться про тих громадян нашої країни, які надали житло у рамках програми "Прихисток".

Що передбачає програма "Прихисток". У її рамках держава надає компенсацію за житлово-комунальні послуги. Кошти отримують ті, хто прихистив у себе вимушено переміщених осіб з тимчасово окупованих територій або зон, де ведуться бойові дії.

Зауважимо, що раніше компенсували по 450 гривень за кожну особу на місяць. А вже з 1 жовтня держава виділятиме по 900 гривень.

В Україні – нова схема нарахування субсидій і пільг

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що в Україні запровадили нову схему нарахування субсидій і пільг. Це зробили передовсім для переселенців, адже на тимчасово окупованих територіях знищували реєстри. І це робили не просто так, а щоб врятувати пільговиків, серед яких були й ветерани АТО/ООС.

Згідно з новим алгоритмом дій, щоб отримати пільги та субсидії, ВПО повинна звернутися до ЦНАП за новим місцем проживання. Уже після цього заявку відправляють до Пенсійного фонду.

Сама ж обробка запиту тепер буде значно швидшою. А все тому, що не потрібно буде звіряти дані з району. Тож відразу ж співробітники формуватимуть виплатну відомість. А вже після цього кошти оперативніше потраплятимуть на рахунки тих, хто цього потребує.

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