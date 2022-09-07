В Україні напрацьована ціла низка механізмів компенсації коштів як ВПО, так і тим, хто їм допомагає. Так, вже у жовтні зросте сума, яку отримуватимуть ті, хто прихистив у себе переселенців.
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Фінансова допомога зросте удвічі
Збільшення матеріальної допомоги вдалося реалізувати завдяки міжнародним партнерам. Так, 6 вересня український уряд уклав оновлений Меморандум з Товариством Червоного Хреста України. Відповідної домовленості вдалося досягнути завдяки сприянню Мінреінтеграції.
Цей Меморандум суттєво збільшив розмір виплати для тих, хто прихистив у себе переселенців. Мовиться про тих громадян нашої країни, які надали житло у рамках програми "Прихисток".
Що передбачає програма "Прихисток". У її рамках держава надає компенсацію за житлово-комунальні послуги. Кошти отримують ті, хто прихистив у себе вимушено переміщених осіб з тимчасово окупованих територій або зон, де ведуться бойові дії.
В Україні – нова схема нарахування субсидій і пільг
Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що в Україні запровадили нову схему нарахування субсидій і пільг. Це зробили передовсім для переселенців, адже на тимчасово окупованих територіях знищували реєстри. І це робили не просто так, а щоб врятувати пільговиків, серед яких були й ветерани АТО/ООС.
Згідно з новим алгоритмом дій, щоб отримати пільги та субсидії, ВПО повинна звернутися до ЦНАП за новим місцем проживання. Уже після цього заявку відправляють до Пенсійного фонду.
Сама ж обробка запиту тепер буде значно швидшою. А все тому, що не потрібно буде звіряти дані з району. Тож відразу ж співробітники формуватимуть виплатну відомість. А вже після цього кошти оперативніше потраплятимуть на рахунки тих, хто цього потребує.
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