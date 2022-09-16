Об этом в рамках проекта 24 канала СВОИ рассказал харьковчанин Евгений Власюк. О первых днях полномасштабной войны в Харькове, эвакуации, волонтерстве, родственниках, которых Евгений нашел во Львове, и бистро, которое ему удалось открыть, читайте по ссылке.

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Переселенец дал совет украинцам в горячих точках

Евгений посоветовал всем украинцам, которые находятся в горячих точках, выезжать как можно скорее.

Я скажу из того, что мне говорили друзья из ВСУ. Они в один голос говорят: "Уезжайте из города, потому что вы нам мешаете. Потому что мы не можем открыть огонь по дому, где сидят гражданские, а за ним – враг",

– рассказал харьковчанин.

Также очень сложно установить, кто враг, а кто гражданский.

"И тебе еще нужно проверять местных, чтобы отличить, где враг, а где украинец. Поэтому гражданские в этих условиях страдают. Не сомневайтесь: лучше уехать!" – добавил Евгений.

Переселенец рассказал, что первое, что он начал делать, когда приехал во Львов – это звонить всем знакомым и просить уехать. Во Львове было немного спокойнее, ведь не было таких прилетов, а над головами не пролетали самолеты.

"Мы звонили всем и говорили: "Уезжайте оттуда, уезжайте". Кто-то это услышал. У меня повара сидели на Салтовке, где к окружной очень близко и каждый день что-то "прилетает". Так уезжайте оттуда! У меня машина там, говорю: "Забирайте, ключи внутри, документов нет, бензин в баке есть", – отметил харьковчанин.

Он подытожил, что тогда так получилось, что некоторые люди таки выехали из Харькова на его машине, а свой старенький автомобиль, которым было страшно отправляться в такую дальнюю дорогу, отдали на волонтерство.

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