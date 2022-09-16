Про це в межах проєкту 24 каналу СВОЇ розповів харків'янин Євген Власюк. Про перші дні повномасштабної війни у Харкові, евакуацію, волонтерство, родичів, яких Євген віднайшов у Львові, та бістро, яке йому вдалось відкрити, читайте за посиланням.

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Переселенець дав пораду українцям у гарячих точках

Євген порадив усім українцям, які наразі перебувають у гарячих точках, виїжджати якомога швидше.

Я скажу з того, що мені казали друзі із ЗСУ. Вони в один голос говорять: "Їдьте з міста, бо ви нам заважаєте. Бо ми не можемо відкрити вогонь по будинку, де сидять цивільні, а за ним – ворог",

– розповів харків'янин.

Також дуже важко встановити, хто ворог, а хто цивільний.

"І тобі ще треба перевіряти місцевих, щоб відрізнити, де ворог, а де українець. Тому цивільні в цих умовах страждають. Не вагайтесь: краще виїхати!" – додав Євген.

Переселенець розповів, що перше, що він почав робити, коли приїхав у Львів, – це телефонувати всім знайомим та просити виїхати. У Львові було трохи спокійніше, адже не було таких "прильотів", а над головами не пролітали літаки.

"Ми дзвонили всім і казали: "Їдьте звідти, їдьте". Хтось це почув. У мене кухарі сиділи на Салтівці, де до окружної дуже близько і кожен день щось "прилітає". Так виїжджайте звідти! У мене машина там, я кажу: "Забирайте, ключі всередині, документів нема, бензин в баку є", – зазначив харків'янин.

Він підсумував, що тоді так вийшло, що деякі люди таки виїхали з Харкова на його машині, а своє стареньке авто, яким було страшно вирушати в таку далеку дорогу, віддали на волонтерство.

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