Об истории Дмитрия Сивака 24 канал рассказывал в рамках проекта СВОИ. Мужчина, вынужденный покинуть родной дом с семьей, убежден – обязанность каждого украинца сейчас бороться – если не на фронте, то в тылу.

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Сейчас волонтерам не хватает рук для плетения сеток

ВСУ нужны не только донаты, а иногда банально – трудолюбивые руки и несколько часов в неделю. Необходимость в маскировочных сетках очень велика на фронте. Их постоянно заказывают наши защитники, ведь это – их безопасность и жизнь.

Маскирующие сетки необходимы на фронте

Самодельная маскировочная сетка, рассказывает Дмитрий, "живет" очень мало. Дальше ее нужно выбрасывать.

Маскировочные сетки очень нужны на "передке". А эти сетки – они не заводские – поэтому один бой и ее уже нет. А бои там сейчас очень сильны и проходят постоянно. Иногда сотне воинов нужно сто сеток,

– рассказал Дмитрий.

Сетки плетут в волонтерских центрах по всей Украине и все они сталкиваются с проблемой – не хватает желающих приобщиться к этому делу.



Дмитрий Сивак надеется, что акция по плетению сеток со временем будет проходить еженедельно. Волонтер говорит: ничего с собой брать не надо, всеми материалами обеспечат. Главное – это время и желание помочь тем, кто находится в окопах.

Важно! Всех желающих помочь воинам, ждут в Скниловском парке Львова, перекресток улиц Выговского и Кульчицкой, у кофетяга. Начнут плести сетки около 12 часов.

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