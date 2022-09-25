Переселенка рассказала об эвакуации из Харькова

Такое решение приняла и семья Яны Алексеенко. Женщина рассказала в интервью в рамках проекта СВОИ для 24 канала о потере мужа, эвакуации из Харькова и мечтах вернуться домой.

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Так, по словам женщины, ее муж в первый же день пошел воевать и сказал семье не медлить с эвакуацией и срочно уезжать из Харьковщины. Сейчас они на Западе Украины.

Яна говорит, что эвакуация была просто похожа на ад. В первую очередь с ними ехал 3-летний племянник с инвалидностью. Выезжала семья 4 сутки – 24 февраля утром уехали и только 28 февраля приехали в Раховский район Закарпатья.

Все эти 4 сутки, которые мы ехали, ни одной ночью мы не смогли остановиться, чтобы где-то переночевать. В сутки у меня на телефоне было 50 – 70 звонков. Мы пытались найти отель или квартиру, чтобы где-то остановиться хоть на чуть-чуть, но нигде не было мест. Мы жили в машине, ночью останавливались на 3 – 4 часа поспать и гнали дальше. Уже после того, как мы приехали в Ужгород, мы нашли жилье, где и прожили 3,5 – 4 месяца,

– рассказывает переселенка.

По ее словам, в Ужгороде они сняли жилье сами, не с волонтерской помощью, поскольку у людей был такой бизнес – сдавать квартиру. Она говорит, что они жили там за все деньги мира. Когда поняли, что вернутся домой в ближайшее время не выйдет, решили с сестрой уезжать куда-то в город и искать другое жилье, арендовать помесячно.

Сестра Яны с мужем и маленьким племянником уехали за границу, а она с дочерью осталась в Ивано-Франковске.