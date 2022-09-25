Переселенка розповіла про евакуацію з Харкова

Таке рішення прийняла і родина Яни Олексієнко. Жінка розповіла в інтерв'ю у межах проєкту СВОЇ для 24 каналу про втрату чоловіка, евакуацію з Харкова та мрії повернутися додому.

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Так, за словами жінки, її чоловік у перший же день пішов воювати, і сказав родині не зволікати з евакуацією та терміново виїжджати з Харківщини. Наразі вони на Заході України.

Яна каже, що евакуація була просто схожа на пекло. Насамперед з ними їхав 3-річний племінник з інвалідністю. Виїжджала родина 4 доби – 24 лютого зранку виїхали й лише 28 лютого приїхали у Рахівський район Закарпаття.

Всі ці 4 доби, які ми їхали, жодної ночі ми не змогли зупинитися, щоб десь переночувати. За добу у мене на телефоні було 50 – 70 дзвінків. Ми намагалися знайти готель чи квартиру, щоб десь зупинитися хоч на трохи, але ніде не було місць. Ми жили в машині, вночі зупинялися на 3 – 4 години поспати й гнали далі. Вже після того, як ми приїхали до Ужгорода, ми знайшли житло, де і прожили 3,5 – 4 місяці,

– розповідає переселенка.

За її словами, в Ужгороді вони винайняли житло самі, не через волонтерську допомогу, оскільки у людей був такий бізнес – здавати квартиру. Вона каже, що вони жили там за всі гроші світу. Коли вони зрозуміли, що повернутися додому найближчим часом не вийде, вирішили із сестрою виїжджати кудись у місто і шукати інше житло, орендувати помісячно.

Сестра Яни з чоловіком та маленьким племінником виїхали за кордон, а вона з донькою залишилася в Івано-Франківську.