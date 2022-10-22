Переселенка выехала из оккупированного города 20 марта и поселилась с 2-летним сыном на Закарпатье, сообщает 24 канал. Свою историю женщина рассказала в рамках проекта "СВОИ".

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Переселенка из Мариуполя рассказала о планах после победы

Мария рассказала, что ее муж прошел "Азовсталь" и находится в плену.

Она вместе с сыном живет на западе Украины и советует своим землякам, которые еще не выехали из оккупации, подумать прежде всего о детях и уезжать.

Мария припомнила, что после войны у нее изменились моральные ценности. Женщина много переосмыслила и поняла, что не стоит беспокоиться о каких-то мелочах и считать их катастрофой, когда люди вокруг гибнут.

Более того, Мария ответила на вопрос, что сделает, когда Украина победит.

Я думаю, мы обязательно выйдем и встретимся всей страной. Будем праздновать победу, где бы мы ни были. Пожалуй, только так. И обязательно в семейном кругу тоже,

– рассказала Мария.

Она также объяснила, что поехала бы в Мариуполь: "Даже если просто в гости, но я сразу приехала бы в Мариуполь, потому что у меня осталось там много родных людей".

В Мариуполе живут более 100 тысяч человек

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко 3 октября рассказал, что во временно оккупированном Мариуполе остаются от 120 до 140 тысяч человек. По его словам, после проведения российских псевдореферендумов местные жители пытаются уехать. Также известно, что:

не менее 60 – 70% местных жителей будут зимой без отопления;

именно поэтому россияне хотят эвакуировать людей на территорию России зимой;

то есть украинцев ждет новая волна депортации.

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