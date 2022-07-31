Тебе кричат "ложись" и ты падаешь, – переселенка о том, как чуть не погибла в уличных боях

Переселенка Надежда рассказала свою историю спасения. В феврале она попала в уличные бои в Херсоне. Тогда женщина чуть не погибла.

Так, 26 февраля около 11.00 Надежда пошла в аптеку возле оптовой базы в Херсоне. Женщину остановили наши военные. Попросили не идти туда, потому что уже шли уличные бои.

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Нас вернули, и наши военные говорят: ложитесь. И последовали обстрелы. Мы просто легли и понимали, что шедшие сзади люди разбегались по углам,

– вспоминает Надежда.

Затем женщина тоже прибежала в квартиру. Она признается, что не могла понять, что это было. Только потом пришло осознание, что могло попасть под шар.

"Вот тебе кричат "ложись" и ты просто падаешь", – говорит Надежда.

Когда уезжали, видели стертые с земли села

Женщина добавляет, что покидать свой дом было тяжело. Вспоминает свои ощущения: "ты просто находишься в квартире, понимаешь, что едешь и можешь больше не вернуться".

Когда Надежда уезжала, по дороге видела села, сравненные с землей. Она старалась сделать так, чтобы дети этого не видели. Было ужасно. Выдохнула женщина, увидев украинский флаг.

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